Papa León XIV en Las Palmas: todo lo que debes saber sobre la misa que oficiará el 16 de noviembre El recinto militar se prepara para recibir a más de un millón de fieles en la misa del Papa León XIV, programada para el lunes 16 de noviembre. Revisa los horarios de la jornada, el acceso a entradas y los servicios que estarán disponibles.

Los preparativos en la Base Aérea de Las Palmas, en Santiago de Surco, avanzan para recibir a más de un millón de fieles que se congregarán el próximo lunes 16 de noviembre para participar en la multitudinaria misa que marcará el cierre de la visita apostólica del Papa León XIV al Perú.

El coronel de la FAP e inspector del Ala Aérea N° 6, Carlos Tejada, informó que se ha dispuesto un área de 70 hectáreas, que comprenden pistas de aterrizaje y sus alrededores, y se ha adaptado el terreno con trabajos de afirmado para prevenir el levantamiento de polvo durante el masivo desplazamiento del público.

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¿A qué hora empezará la misa y cómo ingresar?

La celebración litúrgica del Santo Padre está programada para iniciar a las 10.30 a. m. del lunes 16 de noviembre. No obstante, el ingreso del público a Las Palmas estará habilitado desde las 10.00 p. m. del domingo 15 (un día antes), bajo el estricto resguardo y control de la Policía Nacional a través de 14 portones perimétricos.

El ingreso será estrictamente personal y requerirá un código QR obtenido previamente a través de Ticketmaster. Cada asistente deberá ingresar por la puerta y en el horario señalados en su entrada. Para conseguir tu boleto de ingreso, puedes revisar la información en esta nota y seguir el procedimiento indicado.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Tejada informó que se ha previsto instalar 37 puntos equipados con hidratación, atención médica, brigadistas y bomberos voluntarios para mitigar el intenso calor que soporta la capital durante esta temporada y responder ante cualquier eventualidad que se desarrolle durante la actividad.

Asimismo, las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y acceso diferenciado por la Puerta N.°2. Podrán acudir con un acompañante (ambos deben tener su entrada) y contarán con asistencia personal de voluntariado, según informó previamente el Arzobispado de Lima.