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Sociedad

Misa del papa León XIV reunirá a más del 10% de toda la población de Lima: más de 1 millón de fieles

Este evento, programado del 11 al 16 de noviembre de 2026, será uno de los momentos centrales de la visita apostólica del pontífice al Perú, incluyendo actividades en diversas ciudades.

El recinto albergará más de 1 millón de personas para la misa del papa León XIV
El recinto albergará más de 1 millón de personas para la misa del papa León XIV
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La Base Aérea Las Palmas será escenario de una de las concentraciones religiosas más multitudinarias de los últimos años en el Perú. La misa que celebrará el papa León XIV durante su visita al país espera congregar a más de un millón de personas, una cifra que representa casi el 10% de la población de Lima Metropolitana.

La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más importantes en Lima, donde se espera una multitudinaria participación de fieles en la misa programada en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

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La convocatoria superaría el millón de asistentes, una dimensión que permite comprender la magnitud del evento religioso: tomando como referencia los 10.129.708 habitantes de Lima Metropolitana registrados por el INEI en los Censos Nacionales 2025, la cantidad de personas esperadas equivaldría al 9,87% de la población de la capital.

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En otras palabras, la asistencia proyectada representaría casi una décima parte de todos los habitantes de Lima Metropolitana. Aunque se trata de una comparación referencial y no significa que todos los asistentes sean residentes de la capital, permite dimensionar la convocatoria que se prepara para recibir al pontífice.

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Base Aérea Las Palmas recibirá a más de un millón de fieles

La elección de la Base Aérea Las Palmas responde a la necesidad de contar con un espacio de grandes dimensiones para recibir a la multitud que participará en la celebración eucarística.

El encuentro será uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica de León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El recorrido del pontífice también contempla actividades en otras ciudades del país, entre ellas Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por la llegada del papa ha movilizado a distintas instituciones y autoridades, que trabajan en la organización de las actividades religiosas y los operativos de seguridad y movilidad para recibir a los peregrinos.

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¿Qué representa un millón de personas frente a la población de Lima?

De acuerdo con las cifras del INEI correspondientes a los Censos Nacionales 2025, Lima Metropolitana cuenta con 10.129.708 habitantes.

Si la misa del papa León XIV alcanza una convocatoria de un millón de personas, el número equivaldría al 9,87% de la población metropolitana. Si la asistencia supera esa cantidad, el porcentaje también sería mayor.

Esta comparación permite dimensionar la magnitud de una celebración que podría reunir, en un solo espacio, a una cantidad de personas equivalente a casi uno de cada diez habitantes de la capital.

La llegada de León XIV representa, además, un acontecimiento especial para el país, debido a los vínculos que el pontífice mantiene con el Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

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