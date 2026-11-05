Alcalde electo de Punta Hermosa, Max Ampuero: “No hay ningún plan de prevención ante El Niño” Ampuero, quien comenzará su mandato en enero de 2027, teme que se repitan las inundaciones de años anteriores, afectando a 15.000 vecinos y perjudicando el turismo y el comercio local. Pide el apoyo urgente del gobierno central.

La aparición de las primeras lluvias intensas en el norte del país y Lima Sur ha despertado la preocupación en Punta Hermosa. Max André Ampuero Leandro (35 años), alcalde electo del distrito, alertó a La República que su jurisdicción no cuenta actualmente con un plan de prevención para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN).

Ampuero, quien asumirá la alcaldía el 1 de enero de 2027, cuando el FEN haya alcanzado su máxima intensidad, teme que se repitan las trágicas inundaciones de 2017 y 2023, lo cual afectaría viviendas y devastaría la economía local impulsada por el turismo y el comercio estacional, perjudicando a alrededor de 15.000 vecinos.

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¿Punta Hermosa está preparada para enfrentar los efectos del FEN?

No, Punta Hermosa no está preparada y no se está realizando ningún plan de prevención, lo cual preocupa enormemente a los vecinos. Existe un problema latente con la construcción inconclusa de un puente justo al final del cauce que desemboca en la playa norte. Esto afectará directamente al turismo, la gastronomía y el comercio, que son los principales motores económicos del distrito en verano.

¿Cuál era la función de este puente y por qué su construcción sigue paralizada?

La gestión actual inició el proyecto para conectar la zona del balneario con el pueblo y la urbanización Santa Cruz, permitiendo el paso vehicular y peatonal. El puente anterior se derrumbó durante el huaico de 2023. Esta nueva obra supera los 9 millones de soles de inversión, pero lleva más de un año en ejecución sin entregarse debido a observaciones e impases con entidades como Sedapal.

Si ocurriera una emergencia, ¿existen vías de evacuación señalizadas para la población?

La zona del balneario no cuenta con rutas de evacuación ni señalización. No hay un plan de prevención. Muchas viviendas de ese sector ya se inundaron en 2023 y la única salida disponible hacia la Panamericana Sur es a través de la urbanización Miramar.

¿Cuáles son los puntos más vulnerables y cuánta población se vería afectada?

Aunque el balneario es la zona más expuesta, un mega Niño afectaría también a urbanizaciones colindantes como Miramar y Santa Cruz. En riesgo directo hay entre 10.000 y 15.000 vecinos en todo el distrito. Solo en el balneario se verían afectadas entre 2.000 y 2.500 familias. Si consideramos la zona este —por donde discurre la quebrada Malanche—, la afectación alcanzaría a los 25.000 habitantes de Punta Hermosa.

La zona este registra antecedentes graves de desastres, como el caso de Evangelina Chamorro, ¿cierto?

Así es. En la zona este ocurrió en marzo de 2017 el caso de la señora Evangelina Chamorro, una mujer que luchó para salir tras ser arrastrada por un huaico. Nadie quiere que se repita una tragedia similar ni que las casas vuelvan a llenarse de lodo como en 2023. Por eso, junto a vecinos voluntarios, realizamos hace una semana faenas comunitarias donde retiramos casi 20 toneladas de basura que obstruían el cauce.

Alcalde electo realizó junto a población labores de limpieza

¿Qué trabajos urgentes se requieren?

Se necesita la descolmatación inmediata con maquinaria pesada, especialmente en la zona este, que es por donde ingresan los huaicos. También se requiere limpiar el tramo cercano a la playa norte, pasando el puente inconcluso, donde hay rocas gigantes que bloquean el libre paso del agua.

¿Qué respuesta ha recibido del gobierno central?

Me reuní con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y me indicaron que el cauce es muy estrecho para el ingreso de maquinaria, pero que coordinarían con el Ministerio de Vivienda. Han pasado tres semanas y no se ha tomado ninguna medida. Solicito la intervención del Ministerio de Vivienda y hago un llamado a la presidenta de la República para que visite Punta Hermosa. No esperemos a que ocurra una desgracia para recién reaccionar.

¿Ha tenido comunicación con la actual gestión municipal para coordinar la prevención?

Aún no nos entregan la credencial. Una vez que nos la entreguen, que imagino será esta semana, vamos a enviar un documento ya formal para poder solicitar acciones inmediatas. No obstante, por cuenta propia ya estamos gestionando el apoyo con maquinaria pesada antes de que inicien las lluvias fuertes, ya que el riesgo está a la vuelta de la esquina.