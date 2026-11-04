Trump acepta que la guerra contra Irán causó la derrota republicana frente a la 'ola azul' demócrata La nueva composición del Congreso muestra un avance hacia la diversidad, con figuras como la primera mujer negra en Georgia y el primer senador musulmán del país, entre otros importantes logros.

La guerra en Oriente Medio terminó cruzando las fronteras del campo de batalla para instalarse en la política estadounidense. El encarecimiento de los combustibles, la presión sobre los hogares y el desgaste de la Administración de Donald Trump confluyeron en unas elecciones de mitad de mandato que alteraron el equilibrio de poder en Washington.

El presidente de Estados Unidos admitió que la ofensiva contra Irán tuvo un impacto determinante en el desempeño del Partido Republicano. La declaración confirmó lo dicho previamente por su vicepresidente, JD Vance, quien apuntó directamente a la guerra como la principal causa del revés. "Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo", señaló el mandatario.

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Ante esta aceptación de la administración, Teherán aprovechó e interpretó el resultado como una derrota. Mohsen Rezaei, jefe de seguridad iraní, aseguró que su país había infligido a Trump un revés estratégico en el campo de batalla y la política.

Victoria demócrata

Los demócratas consiguieron recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. El partido se hizo con al menos siete escaños adicionales en el Senado, con una proyección de 54 integrantes sobre un total de 100, mientras que en la Cámara de Representantes aspiraban a superar los 250 escaños de los 435 disponibles, según las estimaciones citadas del New York Times.

El avance también alcanzó las gobernaciones. En Georgia, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra en conquistar ese cargo; en Texas, Gina Hinojosa obtuvo una victoria que la convertirá en la primera mujer latina en gobernar el estado. En Nuevo México, Deb Haaland hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena estadounidense en alcanzar una gobernación.

Asimismo, el demócrata Xavier Becerra derrotó al republicano Steve Hilton, y conquistó la gobernación de California, anunciaron las cadenas estadounidenses. Hijo de inmigrantes mexicanos, es el primer latino en ser electo a la gobernación de este estado con una gran población extranjera. "Damas y caballeros, han entrado a la era de Becerra", dijo el exsecretario de salud y servicios humanos a sus seguidores en Sacramento.

La nueva composición política también dejó hitos en el Congreso. Abdul El-Sayed fue elegido primer senador musulmán del país, Chris Pappas se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en llegar a la Cámara Alta y Peggy Flanagan fue elegida como la primera senadora indígena estadounidense. Los resultados evidenciaron, además, una mayor diversidad en la representación política.

Sin embargo, el retroceso republicano no se limitó al impacto del conflicto en Oriente Medio. El deterioro económico proporcionó un terreno favorable para el avance demócrata. La inflación, los aranceles, el estancamiento del mercado laboral y la desigual distribución del crecimiento golpearon la percepción económica de los hogares estadounidenses.

El economista Gregory Daco, jefe de EY-Parthenon, señaló que los votantes acudieron a las urnas pensando principalmente en sus bolsillos. La preocupación no respondía únicamente al precio de los productos, sino a varios años de pérdida de poder adquisitivo y a la dificultad de recuperar la estabilidad financiera.

A esa presión se sumaron los aranceles impulsados por Trump, que trastocaron el comercio internacional y contribuyeron al encarecimiento de distintos productos. Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense mantenía una dinámica de pocas contrataciones y pocos despidos, con salarios que en numerosos casos no habían seguido el ritmo de la inflación.

El crecimiento económico tampoco se tradujo en beneficios uniformes. Economistas citados por AFP describieron una economía en forma de K: mientras los hogares de mayores ingresos continuaban prosperando, las familias con menos recursos veían cómo el costo de vida reducía sus posibilidades de progreso. La distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos terminó convirtiéndose en otro factor de descontento.

La fractura republicana y el nuevo escenario

El congresista republicano Don Bacon responsabilizó directamente a Trump por el resultado y aseguró que "nadie en la Casa Blanca está dispuesta a decirle la verdad al presidente". En la misma línea cuestionó la popularidad del mandatario al asegurar que tenía un índice de apenas 35% y sentenció su figura con una peculiar frase: "Estaba en las papeletas esta noche".

La crisis también alcanzó la estructura legislativa del partido. El círculo cercano de Mike Johnson confirmó que el político no buscaría continuar al frente de los republicanos en la Cámara de Representantes, después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras, según indicó AFP.

De acuerdo con la agencia de noticias, el republicano de Luisiana comunicó su decisión a su equipo el miércoles por la mañana, un día después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso. Su decisión abrió una disputa interna por el liderazgo, con Steve Scalise y Jim Jordan entre los posibles aspirantes.

Por su parte, en el Senado, el demócrata Chuck Schumer advirtió que la guerra con Irán debe terminar y sugirió que su partido podría utilizar el control del gasto gubernamental para presionar a la Administración. La nueva mayoría demócrata tendrá así una herramienta institucional para condicionar las decisiones de la Casa Blanca, particularmente en materia presupuestaria.