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Caen Los Remanentes de los Injertos del Rímac: exigían S/ 80.000 a empresa de salud en Lima

Los intervenidos cumplirían diferentes funciones dentro de la red criminal, como la recaudación del dinero extorsivo y la coordinación de pagos, según la PNP. El material incautado servirá para continuar con las investigaciones.

Presuntos integrantes de banda criminal
Presuntos integrantes de banda criminal | Foto: MininterFoto: Mininter
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco presuntos integrantes de Los Remanentes de los Injertos del Rímac, banda criminal dedicada a extorsionar a empresas del rubro de la salud. Según las investigaciones, los delincuentes exigían S/80.000 a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios y familiares.

Entre los detenidos se encuentran Jorge Peralta Soltero (21), alias Loco; Marcos Paredes Urrutia (33), alias Damiano; Luis Diaz Jorge (33), alias El Profe; Yenyfer Rodrigo Quintana (24), alias Gino; y Carlos Tarazona de la Torre (18), alias Negro Breña.

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Los intervenidos cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal, entre ellas la recaudación del dinero extorsivo, la conducción logística y la coordinación de los pagos, de acuerdo con las labores de inteligencia y seguimiento realizadas por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

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Exigían dinero para no atentar contra empresa

De acuerdo con la PNP, los delincuentes exigían S/80.000 a una empresa del rubro de salud a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios y familiares. La compañía empezó a recibir mensajes, audios y videos amenazantes por WhatsApp el 21 de octubre.

Las amenazas escalaron el 25 de octubre, cuando uno de los implicados colocó un artefacto explosivo en un establecimiento vinculado a la empresa. Ante estos hechos, la víctima denunció el caso y la PNP inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Seguimiento y detención en diversos puntos de Lima

Tras identificar a los presuntos integrantes de la banda, los agentes coordinaron la entrega controlada del dinero exigido y, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre, ejecutaron intervenciones en distintos puntos de los distritos de El Agustino, San Borja y Jesús María.

Durante el operativo, la PNP incautó ocho celulares, cinco tarjetas de crédito, una dinamita, diez municiones y un vehículo. Además, el análisis de los teléfonos incautados permitió encontrar conversaciones, audios, videos y ubicaciones que evidenciarían coordinaciones para ejecutar atentados con explosivos y organizar la recepción del dinero exigido a la víctima.

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