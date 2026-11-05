Caen Los Remanentes de los Injertos del Rímac: exigían S/ 80.000 a empresa de salud en Lima Los intervenidos cumplirían diferentes funciones dentro de la red criminal, como la recaudación del dinero extorsivo y la coordinación de pagos, según la PNP. El material incautado servirá para continuar con las investigaciones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco presuntos integrantes de Los Remanentes de los Injertos del Rímac, banda criminal dedicada a extorsionar a empresas del rubro de la salud. Según las investigaciones, los delincuentes exigían S/80.000 a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios y familiares.

Entre los detenidos se encuentran Jorge Peralta Soltero (21), alias Loco; Marcos Paredes Urrutia (33), alias Damiano; Luis Diaz Jorge (33), alias El Profe; Yenyfer Rodrigo Quintana (24), alias Gino; y Carlos Tarazona de la Torre (18), alias Negro Breña.

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Los intervenidos cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal, entre ellas la recaudación del dinero extorsivo, la conducción logística y la coordinación de los pagos, de acuerdo con las labores de inteligencia y seguimiento realizadas por agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

Presuntos integrantes de banda criminal

Exigían dinero para no atentar contra empresa

De acuerdo con la PNP, los delincuentes exigían S/80.000 a una empresa del rubro de salud a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios y familiares. La compañía empezó a recibir mensajes, audios y videos amenazantes por WhatsApp el 21 de octubre.

Las amenazas escalaron el 25 de octubre, cuando uno de los implicados colocó un artefacto explosivo en un establecimiento vinculado a la empresa. Ante estos hechos, la víctima denunció el caso y la PNP inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Seguimiento y detención en diversos puntos de Lima

Tras identificar a los presuntos integrantes de la banda, los agentes coordinaron la entrega controlada del dinero exigido y, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre, ejecutaron intervenciones en distintos puntos de los distritos de El Agustino, San Borja y Jesús María.

Durante el operativo, la PNP incautó ocho celulares, cinco tarjetas de crédito, una dinamita, diez municiones y un vehículo. Además, el análisis de los teléfonos incautados permitió encontrar conversaciones, audios, videos y ubicaciones que evidenciarían coordinaciones para ejecutar atentados con explosivos y organizar la recepción del dinero exigido a la víctima.