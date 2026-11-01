Operativo en Pataz: detienen a 20 personas e incautan arsenal de armas, municiones y explosivos en La Libertad Entre los detenidos se encuentra Javier Carbajal Cruz, alias ‘Goku’, presunto lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza. Él ya había sido capturado en febrero de este año, pero recuperó su libertad por disposición de la Fiscalía.

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) en la provincia de Pataz, región de La Libertad, culminó con la captura de 20 personas. Entre los detenidos se encuentra Juver Javier Carbajal Cruz, alias 'Goku', señalado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza.

La intervención del Comando Unificado se realizó el sábado 31 de octubre en la zona de Los Cedros, sector Zarumilla, y contó con la participación de efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Pataz, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y personal del Ejército del Perú.

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Capturan a lugarteniente de La Gran Alianza por segunda vez

Entre los intervenidos se encuentra Juver Javier Carbajal Cruz, alias 'Goku', señalado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza, quien fue detenido por segunda vez. Asimismo, figuran Walter Atanacio Pérez, identificado como presunto brazo armado de dicha red y dos menores de edad.

Alias 'Goku' ya había sido capturado anteriormente por el Comando Unificado de Pataz en febrero de este año, pero recuperó su libertad por disposición de la Fiscalía, pese a contar con una carpeta fiscal, según la información proporcionada sobre el caso.

Armas, municiones y explosivos incautados

Durante el registro, los agentes incautaron cuatro armas de fuego: un fusil Galil con número de serie limado, dos fusiles R15 y una pistola Deryan. También encontraron siete cargadores abastecidos y cerca de 680 municiones de distintos calibres.

Además, se decomisaron 18 cartuchos de dinamita, 79 detonadores, 48 mechas lentas con detonadores, diez teléfonos celulares y un chaleco portaplacas. Todos los capturados son investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.