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Cayó disfrazada de Caperucita Roja: capturan a mujer buscada por muerte de abogado en Arequipa

Mujer fue detenida en pleno centro histórico junto a su presunto cómplice. Al momento de su detención, la PNP halló en su poder ocho celulares que habrían sido robados durante las fiestas de Halloween.

Mujer fue capturada en Arequipa por muerte de abogado
Mujer fue capturada en Arequipa por muerte de abogado | Composición LR / PNPComposición LR / PNP
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Una mujer vestida con el disfraz de Caperucita Roja fue detenida por la Policía Nacional (PNP) el último fin de semana tras ser implicada como presunta coautora en la muerte de un abogado de 40 años, quien fue víctima de robo bajo la modalidad de pepeo y falleció a consecuencia del hecho, en Arequipa.

Por este crimen, que conmocionó a la ciudad, la PNP identificó a dos mujeres como las presuntas responsables. La primera de las implicadas fue detenida meses atrás y actualmente cumple condena en el penal de mujeres de Socabaya. La segunda, identificada con las iniciales L. M. A. M., de 30 años, y apodada 'La caperucita del mal', logró escapar y se mantuvo en la clandestinidad, pese a tener una orden de detención preliminar en su contra por este asesinato.

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Sin embargo, su paradero fue descubierto la madrugada del último fin de semana, en medio de las fiestas de Halloween, y fue detenida por personal del área de Robos de la Divincri en la tercera cuadra de la calle San Juan de Dios, en pleno Cercado de Arequipa, cuando vestía un disfraz de Caperucita Roja.

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Mujer fue detenida junto a alias 'El Lobo'

Durante su captura, la mujer estaba acompañada de P. R. N., de 42 años, alias 'El Lobo', con quien presuntamente integra la banda Los Dulceros del Centro. Según la investigación policial, esta banda se dedicaría a robar celulares de alta gama a personas que asisten a fiestas y discotecas del Centro Histórico.

La noche de la intervención a la pareja se le encontró en su poder ocho equipos que no supieron justificar y que habrían sido sustraídos a ciudadanos que festejaban Halloween. Para eludir a la justicia, la mujer intentó identificarse con otro nombre y se negó a pasar por el control biométrico.

Sin embargo, mediante el sistema de identificación de la Policía fue plenamente reconocida y al revisar sus antecedentes, se verificó que registra cinco requisitorias vigentes por los delitos de robo agravado, hurto agravado y receptación, solicitadas por juzgados de Arequipa y Cusco. Ambos quedaron detenidos por el presunto delito de receptación, mientras la Policía continúa con las diligencias para ubicar a los dueños de los celulares y cerrar el caso del abogado fallecido.

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