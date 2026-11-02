Lluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar.

Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar. Foto: Composición LR

Las lluvias en Perú siguen concentrando la atención en el pronóstico del Senamhi y en los avisos sobre eventuales inundaciones y daños en viviendas, con especial incidencia en el norte del país. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con las alertas meteorológicas más recientes, los reportes de afectaciones en distintas regiones y las medidas informadas por las autoridades.