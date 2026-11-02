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Sociedad

Lluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Consulta las novedades sobre las lluvias en Perú, las alertas meteorológicas, las áreas impactadas por inundaciones y los informes de daños registrados en el norte del país.

Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar.
Consulta las medidas informadas por las autoridades para prepararte ante estos eventos climáticos y proteger tu hogar.Foto: Composición LR
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Las lluvias en Perú siguen concentrando la atención en el pronóstico del Senamhi y en los avisos sobre eventuales inundaciones y daños en viviendas, con especial incidencia en el norte del país. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con las alertas meteorológicas más recientes, los reportes de afectaciones en distintas regiones y las medidas informadas por las autoridades.

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: situación en regiones este lunes 2 de noviembre

09:52
2/11/2026

Tumbes y Piura registran intensas lluvias: Senamhi reporta acumulados de hasta 104 mm en 24 horas

Las lluvias registradas entre el 1 y 2 de noviembre dejaron importantes acumulados en distintas localidades de Tumbes y Piura. El mayor valor se reportó en la estación El Salto, en Tumbes, con 104.1 milímetros, mientras que en Piura destacaron los registros de Sapillica, con 33.7 mm, y Partidor, con 27.8 mm.

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