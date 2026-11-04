Ruth Luque respalda a parlamentarias tras altercado en Tacna: “El poder se ejerce con responsabilidad, no para evitar el control” | Composición/LR

Ruth Luque respalda a parlamentarias tras altercado en Tacna: “El poder se ejerce con responsabilidad, no para evitar el control” | Composición/LR

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, expresó su respaldo a la senadora Juana Ticona, de Obras, y a la diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, luego de los incidentes ocurridos en la Municipalidad Provincial de Tacna.

Luque rechazó la postura del alcalde Güisa, quien cuestionó a las parlamentarias y desmereció su elección durante una jornada de fiscalización. En esa línea, la senadora sostuvo que la función pública exige disposición a la rendición de cuentas.

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En su pronunciamiento, Luque cuestionó las descalificaciones lanzadas por la autoridad municipal y defendió el ejercicio del control político.

"Fiscalizar no es una falta de respeto. La senadora Juana Ticona y la diputada Svieta Fernández, quienes recibieron expresiones descalificadoras del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, durante una visita de fiscalización debe ser repudiado. La representación política no se mide para decidir quién puede exigir transparencia. Todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía", indicó mediante sus redes sociales.

Asimismo, Luque exigió respuestas sobre las irregularidades señaladas en la gestión edil y resaltó la importancia del trabajo parlamentario. "Mi respaldo la labor fiscalizadora de mis colegas y exijo que se esclarezcan las observaciones al proyecto del Fundo Chololo. El poder se ejerce con responsabilidad, no para evitar el control ciudadano y parlamentario".

El origen del altercado en la Municipalidad de Tacna

El altercado ocurrió durante una visita de fiscalización al proyecto del mercado en el Fundo Chololo, en la que participaban la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández.

Durante el desarrollo del encuentro, el alcalde Pascual Güisa interrumpió la reunión para desmerecer la representación de la delegación parlamentaria.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo Güisa antes de retirarse del lugar.

El pronunciamiento de los legisladores por Tacna

Tras lo sucedido, la diputada Svieta Fernández González, la senadora Juana Ticona Cohaíla y el diputado Juan Cabrera Nieto emitieron un pronunciamiento expresando su rechazo a los comentarios y la agresión del alcalde.

En el texto indicaron que, durante la inspección a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

Además, calificaron lo ocurrido como una "afrenta a la representación democrática" e hicieron hincapié en que insistir en la firma de los contratos cuestionados del Fundo Chololo sin transparentar o aclarar el proyecto derivará consecuencias directas para la administración local.

"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

El comunicado termina señalando que citarán al alcalde Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y que ya formalizaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.