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Indecopi alerta posibles fallas en más de 200 vehículos: revisa si el tuyo está incluido

Las deficiencias podrían afectar la seguridad de sus ocupantes y de otras personas en las vías públicas. El organismo recomienda revisar la alerta y comunicarse con el proveedor respectivo para evaluar soluciones.

Más de 200 vehículos presentarían posibles fallas
Más de 200 vehículos presentarían posibles fallas | Composición LR / IndecopiComposición LR / Indecopi
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre posibles fallas en más de 200 vehículos de la marca Volvo. Según el organismo, las deficiencias podrían afectar la seguridad de sus ocupantes y de otras personas en las vías públicas.

Ante ello, el organismo recomendó a los usuarios revisar la información detallada sobre la alerta y comunicarse a través de los canales de atención con el proveedor correspondiente para verificar si sus autos se encuentran incluidos dentro del presunto lote perjudicado. A continuación, te presentamos el detalle de la alerta.

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Alerta de Indecopi comprende más de 200 vehículos Volvo: ¿de qué modelos son?

La alerta comprende 273 vehículos Volvo EX30 y EX30 Cross, fabricados entre 2024 y 2026, que podrían presentar problemas en la fijación de los cojines de los reposacabezas de los asientos delanteros. Si ocurriera una colisión severa, estos podrían desprenderse y reducir la protección de la cabeza y el cuello de los ocupantes.

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El proveedor informó que ha realizado comunicaciones personalizadas a los consumidores para que ingresen su vehículo a los talleres autorizados y se refuerce la fijación del cojín del reposacabezas mediante la aplicación de un adhesivo epóxico bicomponente en tres puntos de fijación. El proceso tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Canales de atención de la marca de autos Volvo

Si tienes uno de los vehículos con las características antes mencionadas, el Indecopi recomienda contactar a su proveedor para aplicar las medidas de mitigación correspondientes. Los consumidores pueden contactarse a través de los siguientes canales de atención:

  • Teléfono fijo: (01) 617-9971
  • Teléfono móvil: 966 450 387

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

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