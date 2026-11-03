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¿Carreteras bloqueadas por huaicos? Indecopi explica cómo reprogramar tu viaje o pedir un reembolso

Las empresas de transporte no pueden cobrar penalidades si se reprograma un viaje con 24 horas de anticipación, según el Indecopi. Conoce cómo manejar cancelaciones y reembolsos debido al clima.

Indecopi se pronuncia ante lluvias que podrían afectar viajes por tierra
Indecopi se pronuncia ante lluvias que podrían afectar viajes por tierra | Foto: Indecopi / AndinaFoto: Indecopi / Andina
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) brindó recomendaciones a los usuarios ante el riesgo de que las carreteras se vean bloqueadas o afectadas por huaicos y la activación de quebradas, como consecuencia de lluvias relacionadas con el desarrollo Fenómeno El Niño en el país.

El organismo recordó las circunstancias en que las personas pueden solicitar la reprogramación de sus viajes por tierra o incluso pedir el reembolso, en caso se produzcan demoras o cancelaciones por eventos climatológicos que podrían aumentar durante esta temporada, en la que ya empiezan a registrarse precipitaciones con niveles por encima de lo normal en algunas regiones del país.

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Una sugerencia clave esta vinculada a la reprogramación de los viajes. La entidad recordó que las empresas de transporte no pueden cobrar penalidades a los pasajeros que soliciten postergar la fecha de su viaje con destino nacional o transferir su boleto a otra persona, siempre que comuniquen su decisión con al menos 24 horas de anticipación.

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Asimismo, el Indecopi precisó que si la empresa no puede cumplir con el itinerario o se producen demoras por causas ajenas a sus operaciones, como factores climatológicos, los pasajeros tienen derecho a recibir información oportuna y solicitar la reprogramación del viaje o incluso la devolución de su dinero, según corresponda.

Revisa el estado de las carreteras antes de viajar

La institución también recomendó a los consumidores consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Para ello, pueden ingresar al portal Visor de Emergencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como revisar los canales de información de la empresa de transporte y elegir empresas autorizadas para brindar el servicio.

Si tienes inconvenientes con el servicio y deseas reportarlo, puedes comunicarte con el Indecopi a través de los teléfonos 224 7777 para Lima y Callao, y 0800 4 4040 para regiones.

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