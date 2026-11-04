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Camión de carga pesada se estrella contra restaurante cerca de Minka y chofer sobrevive en el Callao

El conductor, Félix Dalton Romy, fue trasladado al hospital tras el accidente, mientras la PNP investiga su posible estado de ebriedad al momento del choque.

Efectivos de la Policía Nacional investigan el presunto estado de ebriedad del conductor
Efectivos de la Policía Nacional investigan el presunto estado de ebriedad del conductor
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Un camión de carga pesada terminó empotrado contra un establecimiento comercial en la avenida Argentina, a la altura de la cuadra 31, frente al centro comercial Minka, en el Callao. El accidente ocurrió aproximadamente a las 5.30 a. m. y dejó al conductor atrapado entre los fierros de la unidad.

De acuerdo con información de la Subgerencia de Análisis de la Información de la Central de Emergencias del Callao, personal de Serenazgo reportó el accidente y solicitó apoyo inmediato. Tras recibir la alerta, se movilizaron una ambulancia municipal y unidades de Serenazgo, además de coordinarse la intervención de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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El vehículo involucrado era un tráiler de transporte de la empresa Sousa Ferreira, de placa P1L-794, que sufrió un despiste y terminó empotrado contra la pared de una tienda de importaciones ubicada en la avenida Argentina n.° 3196. Según los testimonios recogidos en la zona, el camión se dirigía hacia el puerto del Callao cuando perdió el control, invadió la berma que divide los carriles y transitó brevemente en sentido contrario antes de impactar contra el establecimiento.

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Bomberos rescataron al conductor atrapado

Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo pesado. Hasta el lugar llegaron bomberos de las compañías Italia n.° 5 y Callao n.° 15, quienes realizaron las maniobras de rescate y lograron liberarlo.

El chofer fue identificado en el reporte de emergencias como Romy Chávez Félix Dalton y posteriormente trasladado por una ambulancia municipal a la Clínica San Gabriel para recibir atención médica especializada.

En tanto, la Policía Nacional, a través de la Comisaría La Legua, quedó a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

PNP investiga presunta ebriedad del chofer

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, el conductor habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del accidente. Esta información deberá ser corroborada mediante las evaluaciones correspondientes.

El choque ocasionó daños materiales en el establecimiento comercial. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del despiste.

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