Adulto mayor de 87 años muere atropellado por volquete cuando cruzaba la pista junto a su esposa en el Callao

La víctima intentaba cruzar la pista junto con su esposa en el Callao | Composición LR

La víctima intentaba cruzar la pista junto con su esposa en el Callao | Composición LR

Un nuevo accidente de tránsito terminó en tragedia en el Callao. Francisco Bada Jara, un adulto mayor de 87 años, falleció tras ser atropellado por un volquete en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Colonial. La víctima habría intentado cruzar la vía junto a su esposa cuando fue embestido por el vehículo pesado.

La unidad involucrada, de placa BAV-860, pertenece a la empresa EJS Maquinarias S.A.C., dedicada al transporte de carga por carretera y preparación de terrenos. Tras el accidente, circularon versiones iniciales que señalaban que el conductor habría abandonado la escena. Sin embargo, información de la Central de Emergencias del Callao confirmó que fue identificado como Daniel Quispe Alvites y trasladado a la comisaría de La Legua para las diligencias correspondientes.

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Adulto mayor falleció en el lugar del accidente

Hasta el cruce de ambas avenidas llegaron efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y una ambulancia municipal para atender la emergencia. Pese a la intervención de los equipos de auxilio, Francisco Bada Jara falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Minutos después, familiares del adulto mayor llegaron a la escena para reconocer el cuerpo. Su esposa, quien habría estado junto a él al momento del atropello, también permaneció en la zona mientras se realizaban las primeras diligencias.

El accidente ocurrió a pocos metros de la sede del Poder Judicial del Callao. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello y establecer las responsabilidades del conductor involucrado.