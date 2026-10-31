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Sociedad

Atacan a balazos a repartidor de El Corralito en La Perla: es el tercer atentado en solo 10 días

El trabajador recibió dos disparos en el pecho y permanece con diagnóstico reservado. La Policía investiga si el ataque está relacionado con los otros dos atentados contra el negocio registrados en octubre.

Ataques contra El Corralito apuntan a posible caso de extorsión
Ataques contra El Corralito apuntan a posible caso de extorsiónFoto: difusión
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Al promediar las nueve de la noche del viernes 30 de octubre, un repartidor de delivery de la pollería El Corralito fue atacado a balazos a dos cuadras de una de sus sucursales ubicada en la cuadra seis de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, en el Callao.

Testigos que presenciaron el ataque afirmaron que el trabajador se encontraba transitando por la vía auxiliar de la avenida Mac Mahon cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Hasta seis disparos se habrían escuchado y, tras el feroz ataque, huyeron por la avenida La Marina en dirección al Óvalo La Perla.

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La víctima fue identificada como Luis Valdera. Recibió dos impactos de bala a la altura del pecho y fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con diagnóstico reservado. Según las primeras diligencias, no se encontraron casquillos de bala en el lugar, por lo que se presume que el ataque habría sido perpetrado con un revólver.

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Tres ataques armados contra El Corralito en el Callao

Este sería el tercer ataque durante la semana que se registra contra la pollería El Corralito, por lo que la policía no descarta que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión contra el negocio.

El primer ataque ocurrió el 20 de octubre en uno de los locales de la cadena ubicado en la cuadra ocho de la avenida La Marina. En esa ocasión, un sujeto ingresó al local haciéndose pasar por cliente y dejó una nota extorsiva y amenazó a los trabajadores del establecimiento. Antes de retirarse, realizó varios disparos contra la fachada del negocio, donde todavía había comensales.

El segundo ataque ocurrió seis días después contra la misma sucursal ubicada en la cuadra ocho de la avenida La Marina. En esa ocasión, se registraron hasta nueve impactos de bala contra el portón del local. Los tres ataques fueron perpetrados por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los agentes de la comisaría de La Perla están a cargo de las investigaciones y buscarán identificar a los responsables, entre otras diligencias, mediante la revisión de las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas.

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