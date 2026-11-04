Perú se incorpora a plataforma legal internacional con presencia en los principales centros de negocios del mundo Perú se incorpora a Jingsh Law, plataforma legal internacional con más de 8.000 profesionales. Su nueva oficina en Lima será inaugurada este 6 de noviembre.

Perú se ha convertido en el decimosexto país en integrarse a Jingsh Law, una de las plataformas legales internacionales de mayor crecimiento a nivel global, conformada por más de 8,000 profesionales y con presencia en las principales ciudades comerciales de Asia, Europa, África, Norteamérica y Sudamérica.

Como parte de este proceso de expansión internacional, este viernes 6 de noviembre será inaugurada en Lima la oficina de Jingsh-Perú, resultado de una alianza estratégica entre la firma china Jingsh Law y el estudio peruano Salazar & Zúñiga Abogados.

Video destacado KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El socio fundador de la firma peruana, Jorge Zúñiga Quiroz, destacó el intenso proceso de preparación desarrollado durante los últimos meses, que incluyó actividades académicas, intercambio de experiencias jurídicas y capacitación especializada en las ciudades de Beijing y Lanzhou.

Asimismo, señaló que la inauguración de la oficina de enlace en Lima representa un hito en el proceso de internacionalización de la firma y abre nuevas oportunidades para brindar asesoría jurídica de alcance global a empresas, inversionistas e instituciones que desarrollan actividades en diversas jurisdicciones.

"Lima pasa a formar parte de una plataforma integrada por 29 oficinas ubicadas en algunos de los principales centros financieros y comerciales del mundo, entre ellos Londres, Nueva York, Madrid, Moscú, Montreal y Singapur. Esta alianza nos permitirá acompañar a nuestros clientes en operaciones internacionales con el respaldo de una red jurídica global y altos estándares profesionales", afirmó Zúñiga.

Por su parte, Wang Ligong, socio líder de Jingsh Law, destacó el potencial económico del Perú y su posición estratégica como puente entre Asia y América Latina. Recordó que, durante las reuniones sostenidas en Beijing en mayo de este año, expresó su confianza en las oportunidades que ofrece el mercado peruano para la inversión extranjera, especialmente en sectores vinculados a infraestructura, energía, minería, comercio y servicios.

Según indicó, la incorporación del Perú a la plataforma internacional fortalecerá los vínculos empresariales entre ambos continentes y facilitará el acompañamiento legal de empresas e inversionistas que desarrollan proyectos y operaciones transfronterizas.

La apertura de Jingsh-Perú consolida la presencia de la plataforma en la región y representa un paso importante en la construcción de una red jurídica internacional capaz de ofrecer asesoría especializada en múltiples jurisdicciones, conectando a clientes y empresas con profesionales ubicados en los principales mercados del mundo.

Datos importantes

Inauguración: viernes 6 de noviembre del 2026

Lugar: Salazar & Zúñiga Abogados: Av. Canaval y Moreyra 480 – Piso 14. Of. 1401, San Isidro