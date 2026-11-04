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Gondwana y Quique Neira en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto que marca el esperado reencuentro después de 23 años

Gondwana y Quique Neira se reunirán en un histórico concierto en Lima el 12 de noviembre de 2026. Será un evento único de reggae que promete emocionar a miles de seguidores.

Gondwana y Quique Neira juntos en Lima
Gondwana y Quique Neira juntos en Lima
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Luego de más de dos décadas de distancia, el ansiado reencuentro entre la agrupación Gondwana y el cantante Quique Neira tomará forma en una presentación exclusiva en Lima, programada para este 12 de noviembre de 2026 en Costa 21. El espectáculo que sus propios artífices califican como un punto de quiebre en sus trayectorias se convertirá en el espacio perfecto para que miles de seguidores vivan de cerca lo más destacado del reggae en América Latina.

En esta velada única, la agrupación desplegará su repertorio de himnos inolvidables y repasará los temas de sus producciones discográficas más trascendentales, entre los que destacan 'Sentimiento Original', 'Felicidad', 'Armonía de amor', 'Verde, amarillo y rojo', 'Antonia' e 'Ignorancia', entre otros títulos. Los últimos boletos disponibles pueden adquirirse mediante la plataforma digital de Teleticket.

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Gondwana y Quique Neira: más que un reencuentro

El domingo 29 de marzo, en el marco del Festival REC realizado en Concepción, la escena musical chilena fue testigo de un acontecimiento memorable: Gondwana le dio la bienvenida en la tarima a Quique Neira para cantar juntos 'Sentimiento original'. La sorpresiva reunión desató el entusiasmo de más de 200.000 personas presentes, mientras que la transmisión televisiva y el entorno digital replicaron masivamente las imágenes del instante hasta volverlo tendencia mundial.

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Esta convergencia histórica cimentó la idea de preparar un concierto completo al lado de Quique Neira, vocalista insigne y autor intelectual de buena parte de los éxitos de la formación, quien manifestó: “Han pasado más de 23 años desde la última vez que compartimos un escenario haciendo lo que nos apasiona. Hoy nos volvemos a cruzar y, afortunadamente, gozamos de la fuerza y el bienestar necesarios para revivir la mística que nos conectó a través de las canciones. Por ello, expreso mi profunda gratitud al Creador por otorgarnos esta oportunidad y brindarnos un marco tan imponente, el cual representa un fragmento valioso en el recorrido de la música en Chile”.

A propósito de esta esperada junta, I-Locks compartió sus impresiones: “Esta reconexión a nivel personal y de hermandad que hemos experimentado —en medio de un panorama global marcado por los conflictos, la hostilidad y las divisiones— nos impulsa con mayor firmeza a extender lo vivido en el REC. En aquella jornada, la afectividad, el sosiego, la propuesta sonora y la dimensión espiritual conmovieron a miles de almas, reavivando esa chispa de fe de que el afecto es la vía para sanar y cohesionar a la humanidad. Se generó una ola de energía constructiva de tal magnitud que desbordó las plataformas virtuales con muestras de gozo, funcionando como un presagio de lo que siempre hemos buscado con nuestra labor: difundir una proclama de integración, empatía y alcance masivo”.

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