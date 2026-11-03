Atacan bus de la línea 91 y hieren a chofer en Chorrillos: unidad fue interceptada en la av. Guardia Civil El bus de transporte público que cubre la ruta Ate-Chorrillos terminó con orificios de bala en el lado de la ventana del chofer. La Policía Nacional cercó la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Un bus de la empresa Consorcio Santo Cristo S.A., conocida como 'La 91', fue atacado a balazos la noche de este martes 3 de noviembre en el distrito de Chorrillos. La unidad fue interceptada por dos sujetos desconocidos cuando circulaba por la av. Guardia Civil, a la altura de la calle Meteoro.

Como consecuencia del ataque, el chofer resultó herido y fue trasladado hacia el Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar y cercaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

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Bus de la línea 91 atacado en Chorrillos

Bus fue atacado con pasajeros a bordo

Según información preliminar, el atentado se produjo cuando la unidad de placa DBY-321 circulaba con pasajeros a bordo alrededor de las 6.20 p. m. Los testigos indicaron que los atacantes habrían sido dos sujetos de sexo masculino, cuyas identidades se desconoce por el momento.

Pese a la presencia de usuarios en el bus, no se reportaron otros pasajeros ni personas heridas en el lugar de los hechos. Los presuntos autores del ataque se habrían retirado caminando, sin utilizar motocicleta u otro vehículo para su desplazamiento.

Policía Nacional llegó al lugar y cercó la zona para iniciar diligencias correspondientes.

Ataque previo acabó con la vida de pasajero

Esta no es la primera vez que atentan contra un bus de la línea 91. En junio de 2026, un ataque contra una unidad de la compañía acabó con la vida de un pasajero. El siniestro se produjo cuando un sujeto armado abordó el vehículo y disparó contra la víctima antes de huir a bordo de una motocicleta, en la intersección de las avenidas El Sol y Guardia Civil Sur, en Chorrillos.