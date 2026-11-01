Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Para participar en el sorteo de hoy, sigue estos simples pasos. Primero, asegúrate de tener una cuenta en latinka.pe o teapuesto.pe.

Paso 1: Ubica y haz clic en la opción ‘regístrate’ en la parte superior de la página.

Paso 2: Completa el formulario con tus datos personales y presiona el botón ‘registrar’. Es importante que seas mayor de edad para participar, y no olvides leer y aceptar los términos y condiciones.