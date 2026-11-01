Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este domingo 1 de noviembre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugaron el Sí o Sí y la Boliyapa.
Este domingo 1 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/9.506.888. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de la Tinka HOY, domingo 1 de noviembre
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
¿Cuánto me descuentan si gano el premio mayor de La Tinka?
Los premios de La Tinka, al igual que otras loterías en Perú, están sujetos a impuestos. Conforme a la legislación actual, se aplica una retención del 10% sobre el monto total del premio. Esta deducción se efectúa automáticamente antes de que el ganador reciba el dinero. Por ejemplo, si obtienes un premio de 1 millón de soles, se te descontarán 100.000 soles, resultando en un pago neto de 900.000 soles.
¿Cómo crear una cuenta de la Tinka?
Para participar en el sorteo de hoy, sigue estos simples pasos. Primero, asegúrate de tener una cuenta en latinka.pe o teapuesto.pe.
Paso 1: Ubica y haz clic en la opción ‘regístrate’ en la parte superior de la página.
Paso 2: Completa el formulario con tus datos personales y presiona el botón ‘registrar’. Es importante que seas mayor de edad para participar, y no olvides leer y aceptar los términos y condiciones.
¿Qué días se puede jugar la Tinka?
La Tinka se juega dos veces por semana, los miércoles y domingos. A partir de las 10:50 p. m., los participantes podrán conocer si resultaron ganadores en el sorteo.
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
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