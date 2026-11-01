Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este domingo 1 de noviembre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugaron el Sí o Sí y la Boliyapa.

Sorteo de la Tinka para este domingo 1 de noviembre EN VIVO por La República.pe.
Sorteo de la Tinka para este domingo 1 de noviembre EN VIVO por La República.pe.Foto: La Tinka
Por
google iconLa República en Google

Este domingo 1 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/9.506.888. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de la Tinka HOY, domingo 1 de noviembre

21:30
1/11/2026

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

21:18
1/11/2026

¿Cuánto me descuentan si gano el premio mayor de La Tinka?

Los premios de La Tinka, al igual que otras loterías en Perú, están sujetos a impuestos. Conforme a la legislación actual, se aplica una retención del 10% sobre el monto total del premio. Esta deducción se efectúa automáticamente antes de que el ganador reciba el dinero. Por ejemplo, si obtienes un premio de 1 millón de soles, se te descontarán 100.000 soles, resultando en un pago neto de 900.000 soles.

21:18
1/11/2026

¿Cómo crear una cuenta de la Tinka?

Para participar en el sorteo de hoy, sigue estos simples pasos. Primero, asegúrate de tener una cuenta en latinka.pe o teapuesto.pe.

Paso 1: Ubica y haz clic en la opción ‘regístrate’ en la parte superior de la página.

Paso 2: Completa el formulario con tus datos personales y presiona el botón ‘registrar’. Es importante que seas mayor de edad para participar, y no olvides leer y aceptar los términos y condiciones.

21:18
1/11/2026

¿Qué días se puede jugar la Tinka?

La Tinka se juega dos veces por semana, los miércoles y domingos. A partir de las 10:50 p. m., los participantes podrán conocer si resultaron ganadores en el sorteo.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular lotería peruana.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: punto a punto del partido

A sus casi 80 años, un hombre temía no terminar de restaurar su cabaña en las montañas: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar

En 1928, crearon un lago artificial en EE.UU. para generar electricidad: décadas después, peces introducidos arrasaron con su vegetación

Sociedad

Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Tumbes: reportan precipitaciones en el caserío de Higuerón, en San Jacinto

Señor de los Milagros EN VIVO: conoce la ruta y dónde está el Cristo Moreno en su última procesión de este domingo 1 de noviembre

¡Corte masivo de luz! Servicio eléctrico se interrumpió en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Las ‘mulas’ que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Municipalidad de Piura denunciará al Gobierno de Fujimori por no incluir a región en obras por FEN: "Han desfinanciado convenios"

Municipalidad de SJL denuncia ante Ética a diputado Víctor Piñán por presuntamente difundir información falsa sobre la comuna