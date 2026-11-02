Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel europeo.
Los partidos del lunes 2 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Atalanta vs Parma, Newcastle United contra Everton y Deportivo de A Coruña ante Osasuna. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos Sport Huancayo vs Melgar, UTC vs Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal vs FC Cajamarca. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sport Huancayo vs Melgar
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- UTC vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Deportivo de A Coruña vs Osasuna
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Lorient vs Brest
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Newcastle United vs Everton
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Sassuolo vs Fiorentina
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Atalanta vs Parma
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Benfica vs Alverca
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: DSports
- Gil Vicente vs Vitória Guimarães
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Defensa y Justicia vs Independiente
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Platense vs Central Córdoba
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Independiente Rivadavia vs Banfield
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Bragantino vs Santos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV