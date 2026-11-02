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Deportes

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos campeonatos a nivel europeo.

Atalanta, Newcastle United y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Atalanta/Newcastle United/Sporting Cristal/composición LR
Atalanta, Newcastle United y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: Atalanta/Newcastle United/Sporting Cristal/composición LR
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Los partidos del lunes 2 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los torneos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Atalanta vs Parma, Newcastle United contra Everton y Deportivo de A Coruña ante Osasuna. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos Sport Huancayo vs Melgar, UTC vs Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal vs FC Cajamarca. De igual forma, habrá acción en ligas del continente europeo en países como España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sport Huancayo vs Melgar
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • UTC vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Deportivo de A Coruña vs Osasuna
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Lorient vs Brest
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Newcastle United vs Everton
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Sassuolo vs Fiorentina
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Atalanta vs Parma
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Benfica vs Alverca
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: DSports
  • Gil Vicente vs Vitória Guimarães
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Defensa y Justicia vs Independiente
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Platense vs Central Córdoba
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Independiente Rivadavia vs Banfield
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Bragantino vs Santos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

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