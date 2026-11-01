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Política

Carlos Espá viajará a Rusia para brindar asistencia a peruanos que participan en la guerra

El costo total del viaje de Espá es de US$11.021, cubriendo pasajes aéreos y viáticos durante su estancia en Portugal, España y Rusia. La Resolución Suprema n.º 309-2026-PCM respalda este viaje, que incluye gestiones de alto nivel con autoridades rusas y reuniones con la Embajada del Perú.

El viaje del canciller a Rusia será desde el 6 al 11 de noviembre. Foto: Composición/LR
El viaje del canciller a Rusia será desde el 6 al 11 de noviembre. Foto: Composición/LR
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Moscú, Rusia, del 6 al 11 de noviembre con la finalidad de brindar a los peruanos que presten servicios a las fuerzas armadas extranjeras y se encuentren en guerra.

La medida oficializada a través de la Resolución Suprema n.º 309-2026-PCM establece que, en la estadía del canciller en Rusia, “resulta necesario que se realicen gestiones de alto nivel ante las autoridades de la Federación de Rusia para brindarles asistencia, así como proporcionar información oportuna a sus familiares”.

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Asimismo, entre las actividades asignadas a Espá figura sostener reuniones de trabajo con autoridades nacionales y representantes de entidades internacionales, además de realizar coordinaciones presenciales con la Embajada del Perú en Rusia, entre otras gestiones, del 7 al 9 de noviembre.

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Espá viajará a Rusia luego de su visita a Lisboa y Carcavelos (Portugal) y a Madrid (España) del 1 al 6 de noviembre.

En lo que dure el viaje al extranjero, el despacho de Relaciones Exteriores estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamani, hasta el 6 de noviembre y, posteriormente, lo dirigirá el primer ministro Luis Galarreta. La decisión cuenta con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, Galarreta y el mismo Espá.

Viaje de Espá a España, Portugal y Rusia costará más de US$10.000

El viaje de Espá tendrá un costo total de US$11.021,94. De este monto, la Cancillería desembolsará US$7.241,94 en pasajes aéreos y US$3.780 en viáticos.

De acuerdo con el detalle presupuestal, bajo el concepto de viáticos parciales 50% – República Portuguesa y Reino de España, se destinarán US$270 diarios durante cuatro días, lo que representa un total de US$1.080. El mismo monto se asignará a gastos de instalación y traslado.

Por otro lado, los viáticos correspondientes a su estadía en Rusia ascenderán a US$540 por cada tres días, con un desembolso total de US$1.620.

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