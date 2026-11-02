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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 2 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy lunes 2 de noviembre.
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy lunes 2 de noviembre.Foto: Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 2 de noviembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este lunes 2 de noviembre?

  • Aries: Se presentarán algunos obstáculos que deberás afrontar. Si dejas que tus emociones influyan te pelearás con tu entorno y no llegarás a resolver el problema. Mantén la calma y sé estratégico.
  • Tauro: Un ser querido que pasa por un mal momento laboral y económico te solicitará un préstamo. Aunque cuentes con las posibilidades para brindárselo, establece límites y no te perjudicará.
  • Géminis: Esa persona que parecía interesada en ti a nivel laboral no se ha vuelto a comunicar y esto te ha afectado en lo emocional. Deja pasar esta experiencia y prepárate, algo nuevo está por llegar.
  • Cáncer: No se están cumpliendo las reglas establecidas para sostener esa alianza laboral y es posible que pienses en romperla. En el amor, la infidelidad está muy cerca y sus consecuencias también.
  • Leo: Los juegos de azar o el especular con fuertes cantidades de dinero podrían traerte pérdidas. Precaución. En el amor, esa persona que te lastimó volverá a aparecer pidiendo una nueva oportunidad.
  • Virgo: Un imprevisto te obligaría a salir de tu centro laboral. Advierte esta situación a tus superiores o podrías tener una llamada de atención. En el amor, no permitas que los celos te dominen.
  • Libra: Te sientes seguro y confiado de tus capacidades. Esto te motivará a explorar nuevas áreas y nuevos proyectos. Todo lo que inicies en este tiempo será exitoso a nivel económico. Arriésgate.
  • Escorpio: Sentir a la competencia aproximarse a ti te obliga a tomar el control de todo aquello que venías descuidado. Esfuérzate y dale inicio a ese nuevo proyecto que tienes en mente. Brillarás.
  • Sagitario: Tienes la sensación de estar estancado en una situación que no logras resolver y esto te atemoriza, pero gracias al apoyo que recibirás de una persona con experiencia todo se resolverá.
  • Capricornio: La calma que habías alcanzado podría perderse debido a la angustia que te generan ciertos retrasos, laborales o económicos. Paciencia, estás por recibir una excelente noticia. Todo cambiará.
  • Acuario: Tu experiencia y conocimiento te permitirá ganar a todo aquel que intente competir contigo a nivel laboral. Tendrás buenas noticias respecto a esa entrevista. Recibirás una oferta de trabajo.
  • Piscis: Necesitas pulir tus conocimientos para que no cometas algún error en esa actividad que tienes entre manos. Un superior estará pendiente de todos tus avances. Asesórate y lograrás resaltar.

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