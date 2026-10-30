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Reggaetón Lima Festival 7 rumbo al sold out: horarios de presentaciones, apertura de puertas y entradas para celebrar Halloween en el Estadio Nacional

El Estadio Nacional se prepara para recibir a Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy y otras estrellas del reggaetón este sábado 31 de octubre. Conoce los horarios y todo sobre el festival por 'Noche de brujas'.

El Reggaetón Lima Festival 7 se llevará a cabo este 31 de octubre en el Estadio Nacional, con más de 40 mil entradas vendidas. Foto: composición LR/Sandy Carrión.
El Reggaetón Lima Festival 7 se llevará a cabo este 31 de octubre en el Estadio Nacional, con más de 40 mil entradas vendidas. Foto: composición LR/Sandy Carrión.
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El Reggaetón Lima Festival 7 se prepara para reunir a miles de fanáticos de la música urbana este sábado 31 de octubre en el Estadio Nacional. La productora Life Music Concerts, encargada de organizar el espectáculo, anunció que más de 40.000 entradas ya fueron vendidas y que quedan pocas localidades disponibles en Teleticket. Con estas cifras, el evento está cada vez más cerca de alcanzar un lleno total.

La séptima edición del festival contará con reconocidos exponentes del género urbano, entre ellos Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez, Alexis y Fido, Nio García y Trébol Clan, además de la agrupación Charanga Habanera.

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Horario de presentaciones de los artistas

En cuanto a la programación, las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 5.00 p. m. para permitir el ingreso de los asistentes. Trébol Clan iniciará las presentaciones musicales, seguido de Nio García, Alexis y Fido, Charanga Habanera, J Álvarez, Lunay, Jowell & Randy, Wisin y Beéle. El encargado de poner el broche de oro al espectáculo será Anuel AA, quien cerrará la jornada interpretando sus canciones más populares.

  • 5.00 p. m.: Apertura de puertas
  • 7.00 p. m.: Trébol Clan / DJ Warner
  • 7.30 p. m.: Nio García / DJ Warner
  • 8.00 p. m.: Alexis y Fido / Charanga Habanera
  • 9.00 p. m.: J Álvarez / DJ Nelson
  • 10.00 p. m.: Lunay / DJ Nelson
  • Jowell & Randy / Payaso por Ley
  • Wisin / DJ Motion
  • Beéle / DJ Raffi Mercenario
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Anuel AA, Wisin, Jowell & Randy, y Lunay se presentarán a partir de las 5:00 p. m., con Trébol Clan abriendo el evento.

Anuel AA, Wisin, Jowell & Randy, y Lunay se presentarán a partir de las 5:00 p. m., con Trébol Clan abriendo el evento. Foto: difusión.

Artistas internacionales ya llegaron a Lima

Los responsables del evento indicaron que algunos cantantes como J Álvarez, DJ Rafi Mercenario y DJ Motion ya llegaron a Lima, mientras que otros arribarán durante las próximas horas para cumplir con las actividades programadas antes del concierto.

"Por seguridad, no podemos brindar detalles sobre la llegada de los artistas, pero muchos ya se encuentran en nuestro país. La respuesta del público ha sido satisfactoria y garantizamos la seguridad y la presencia de todas las estrellas del género en una fiesta que será inolvidable", señalaron los organizadores del festival.

Debido a la alta demanda de entradas, la organización hizo un llamado al público para que realice sus compras exclusivamente mediante la plataforma oficial de Teleticket. De esta manera, busca prevenir posibles estafas relacionadas con la reventa de boletos. También aconsejó acudir con suficiente anticipación al recinto deportivo para facilitar el ingreso y evitar largas filas.

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