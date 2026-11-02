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Sociedad

Lluvias extremas en Tumbes inundan calles y activan quebradas: Senamhi reporta máximo de 104,1 mm en 24 horas

Las precipitaciones afectaron vías de Tumbes y Zarumilla, dejaron pobladores aislados y elevaron el caudal del río Tumbes por encima del umbral de alerta roja. Senamhi advierte que las lluvias podrían continuar en el norte.

Matapalo registra crecida del río Zarumilla y activación de quebradas
Matapalo registra crecida del río Zarumilla y activación de quebradasFoto: Senamhi/LR
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Las lluvias intensas registradas durante la noche del domingo 1 de noviembre y la madrugada del lunes 2 provocaron inundaciones en calles y carreteras de Tumbes, activaron quebradas y complicaron el tránsito en distintos sectores de la región. En Zarumilla, varios pobladores quedaron aislados por el desborde de la quebrada Marco Felipe, mientras que el río Tumbes superó el umbral de alerta roja.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó un acumulado máximo de 104,1 milímetros en 24 horas en la estación El Salto. La entidad calificó el registro como un día extremadamente lluvioso. En Matapalo, otro de los distritos afectados, se acumularon 88,4 milímetros.

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Río Tumbes supera el umbral de alerta roja

La emergencia también alcanzó a la cuenca del río Tumbes. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que recoge información del Senamhi, el afluente registró un caudal de 1.021,33 metros cúbicos por segundo a las 5 a. m. del lunes, en la estación hidrológica El Tigre, ubicada en el distrito de San Jacinto. La medición superó el umbral de alerta roja establecido para ese punto.

El incremento responde a las lluvias en la cuenca alta de Tumbes y en territorio ecuatoriano. Las precipitaciones también activaron quebradas que desembocan en el río y elevaron el volumen de agua. Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades recomendaron a la población alejarse de las riberas, no cruzar el río ni las quebradas y evitar las zonas expuestas a desbordes.

El reporte del COEN identifica 15 centros poblados que podrían resultar afectados, entre ellos El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

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Lluvias inundan calles y dejan pobladores aislados

En la ciudad de Tumbes, las precipitaciones anegaron vías como la avenida La Marina, el cruce con la avenida Tumbes y la vía Canal, en la zona de la calle Arica. También se reportaron inundaciones en Zarumilla, Corrales, el barrio El Pacífico, Pampa Grande y San Juan de la Virgen.

En el sector Primero de Agosto, en Zarumilla, varios residentes quedaron aislados tras el desborde de la quebrada Marco Felipe. Los asentamientos humanos Los Claveles y Puerto Pizarro también registraron afectaciones. En tanto, las lluvias activaron las quebradas Corralitos y La Capitana, cuyos flujos descendieron desde las zonas altas.

Ante la emergencia, personal de las Fuerzas Armadas se desplegó en puntos críticos y, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, utilizó motobombas para retirar el agua acumulada. Las intervenciones incluyeron el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina.

Senamhi advierte nuevas lluvias en el norte

Las precipitaciones también alcanzaron a Piura. Entre los mayores acumulados de las últimas 24 horas figuran los 33,7 milímetros registrados en Sapillica y los 27,8 milímetros en Partidor. En Tambogrande, el registro llegó a 21 milímetros.

Senamhi relacionó las lluvias en Tumbes con las altas temperaturas del mar frente a su litoral, asociadas al desarrollo de El Niño Costero y El Niño Global. Además, advirtió que las precipitaciones podrían superar los 80 milímetros en algunos sectores de Tumbes y alcanzar entre 40 y 60 milímetros en zonas de Piura.

El pronóstico contempla lluvias de ligera a moderada intensidad en Piura, Lambayeque y La Libertad. Las condiciones darían una tregua temporal hasta el miércoles 4 de noviembre, antes de un nuevo incremento de las precipitaciones.

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