Es falso que caravana apoyó a Rafael López Aliaga durante la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno

LO FALSO:

Músicos participan en una caravana de apoyo a Rafael López Aliaga durante las celebraciones de la Virgen de la Candelaria de 2026 en Puno.

LO VERDADERO:

La agrupación que aparece en las imagenes corresponde a la Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané durante su participación en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026 en Puno.

Ronald Florez, miembro fundador de esta agrupación, señaló que la asociación no tiene relación y no participa de actividades partidarias.

El uso de vestimentas de color celestes corresponde a una tradición cultural vinculada al Lago Titicaca.

En el marco de las Elecciones Generales 2026 y de la Fiesta de la Candelaria en Puno, circuló en redes sociales un video que muestra a un grupo de ciudadanos vestidos con trajes celestes y portando instrumentos musicales mientras desfilan por las calles de la ciudad. Las imágenes fueron intervenidas con el mensaje "La Ola Celeste en Puno", una frase asociada al candidato presidencial Rafael López Aliaga, acompañada de los hashtags #RafaelLopezAliaga y #Candelaria2026. El contenido fue compartido por la página Renovación Popular Cusco y por Edward Yabar Gutiérrez, candidato al Senado con el número 11 por el partido Renovación Popular.

Sin embargo, se trataría de agrupaciones de sikuris de Puno y el color de su vestimante responde a una tradición cultural y no a un apoyo al candidato presidencial.

Publicación falsa difundida en redes sociales | Fuente: Facebook.

Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané

El Verificador de La República constató que, mientras la banda musical de vestimenta celeste se desplazaba, se oye de fondo a un presentador identificarlos como la "Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané".

Tras realizar una búsqueda con dichas palabras clave, se constató que el canal de YouTube Revista Prende y Apaga publicó el 10 de febrero de 2026 un video en el que la Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané participa en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, donde interviene en el "Concurso de Danzas de Trajes de Luces en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria".

Al comparar ambas imágenes, se aprecia que comparten las mismas características: hombres con zampoñas y bombos de color azul, celeste y blanco; polos blancos, pantalones oscuros, ponchos celestes y sombreros cubiertos de plumas blancas, celestes y azules.

Fuente: Composición LR / YouTube Revista Prende y Apaga / Facebook.

Además, en la vestimenta de los músicos se pueden apreciar las palabras "Intercontinentales" y "Aymaras".

Fuente: Composición LR - Facebook.

En comunicación con el Verificador de La República, Ronald Florez, miembro fundador de la Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané, indicó que el video corresponde a la participación de su agrupación en las festividades por la Virgen de la Candelaria 2026. Precisó, además, que su presentación no guardó ninguna vinculación con partidos políticos.

De acuerdo con el cronograma publicado por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), la agrupación de Florez se presentó el martes 10 de febrero de 2026 en la "Veneración y Parada en Honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2026". El recorrido abarcó cinco cuadras de la avenida Simón Bolívar, en la ciudad de Puno.

Cronograma de la Veneración y Parada en Honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2026 | Fuente: Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno

Tras una búsqueda en la aplicación de geolocalización Google Maps, en la avenida Simón Bolívar de Puno, y al comparar las imágenes disponibles con el video que motivó esta verificación, el Verificador de La República concluyó que ambas capturas corresponden al mismo lugar. La coincidencia se basa en una casa de tres pisos, pintada de color mostaza, con cuatro ventanas alineadas en la misma disposición y un cartel que sobresale en la fachada. Es importante señalar que las imágenes de Google Maps datan de 2013, por lo que ese fue el único elemento coincidente, debido a la diferencia de 13 años entre ambas tomas.

Fotocaptura: Google Maps / Facebook.

Asimismo, Carlos Díaz, presidente de la Asociación Cultural de Sikuris Los Aymaras, otra agrupación que también participó en las celebraciones mencionadas, señaló que el color celeste, que comparten ambas agrupaciones musicales, representa el Lago Titicaca, mientras que el blanco simboliza la paz y el azul figura el cielo. "Esos son los colores del Aymara", señaló Díaz.

Conclusión:

En síntesis, en redes sociales circula un video que vincula a una agrupación musical de Puno con una supuesta caravana en apoyo al candidato presidencial Rafael López Aliaga, bajo el mensaje "La ola Celeste en Puno" y el hashtag #RafaelLopezAliaga. Sin embargo, la información es falsa: la agrupación que aparece en las imagenes corresponde a la Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané durante su presentación en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Ronald Florez, miembro fundador de esta agrupación, señaló que la agrupación no tiene relación con actividades partidarias. Además, el uso de vestimentas de color celestes corresponde a una tradición cultural vinculada al Lago Titicaca.

