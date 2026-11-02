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Deportes

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la jornada 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Sporting Cristal y FC Cajamarca se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/FC Cajamarca/composición LR
Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/FC Cajamarca/composición LR
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Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO juegan HOY lunes 2 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la agónica victoria por 3-2 ante Alianza Lima, el cuadro celeste recibirá a FC Cajamarca con el objetivo de conseguir un triunfo que lo regrese al primer lugar del Clausura. Por el lado de FC Cajamarca, se encuentra en una situación complicada en la zona de descenso y está obligado a ganar para empezar a escalar posiciones en la tabla Acumulada.

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Canal para ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs FC Cajamarca

El duelo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

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Alineaciones Sporting Cristal vs FC Cajamarca: posibles formaciones

  • Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.
  • FC Cajamarca: Medino; Gómez, Vega, Vílchez, Enciso; Correa, Orejuela; Meza, Palacios, Arrasco y Cejas.

Pronóstico de Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Sporting Cristal sobre FC Cajamarca.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,21), empate (6,30), gana FC Cajamarca (10,00)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,27), empate (6,70), gana FC Cajamarca (11,75)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (1,23), empate (6,40), gana FC Cajamarca (12,50)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (1,22), empate (5,75), gana FC Cajamarca (11,00)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (1,23), empate (6,00), gana FC Cajamarca (10,00)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,50), gana FC Cajamarca (10,00).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima | 29.10.26
  • Cusco FC 3-1 Sporting Cristal | 24.10.26
  • Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos | 18.10.26
  • UTC 0-1 Sporting Cristal | 11.10.26
  • Sporting Cristal 5-0 ADT | 1.10.26

Últimos partidos de FC Cajamarca

  • FC Cajamarca 1-3 UTC | 28.10.26
  • Sport Boys 4-2 FC Cajamarca | 25.10.26
  • FC Cajamarca 0-1 CD Moquegua | 18.10.26
  • ADT 0-0 FC Cajamarca | 10.10.26
  • FC Cajamarca 1-2 Cusco FC | 19.09.26

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