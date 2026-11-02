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Política

Diputado Ángel Meneses asume la vocería de Ahora Nación tras renuncia de César Holguín

La Comisión Política de Ahora Nación confirmó el cambio en su bancada de Diputados. Indira Huilca también renunció a su cargo como vocera alterna y en los próximos días se conocería a su reemplazo.

Meneses tomará la vocería en lugar de César Holguín. Foto: Composición/LR
Meneses tomará la vocería en lugar de César Holguín. Foto: Composición/LR
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El diputado Ángel Meneses asumió la vocería titular de Ahora Nación en reemplazo de César Holguín, quien renunció a esa responsabilidad dentro de la bancada de Diputados. El partido anunció el cambio en un comunicado difundido este 2 de noviembre, en el que también informó sobre la salida de Indira Huilca de la vocería alterna.

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