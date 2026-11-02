Diputado Ángel Meneses asume la vocería de Ahora Nación tras renuncia de César Holguín

El diputado Ángel Meneses asumió la vocería titular de Ahora Nación en reemplazo de César Holguín, quien renunció a esa responsabilidad dentro de la bancada de Diputados. El partido anunció el cambio en un comunicado difundido este 2 de noviembre, en el que también informó sobre la salida de Indira Huilca de la vocería alterna.

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