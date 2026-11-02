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Hasta 32°C de día y llovizna de noche: Senamhi activa alerta roja para Lima y 16 regiones hasta el miércoles 4

Las temperaturas mínimas y máximas previstas varían en Lima, según Senamhi. Se anticipan ráfagas de viento de hasta 45 km/h, especialmente por las tardes, junto con la escasa nubosidad.

Las temperaturas en Lima variarán entre 22 °C y 28 °C. Los distritos de Santa Clara, Ate y Chosica podrían recibir precipitaciones, mientras que zonas costeras experimentarán lloviznas.
Las temperaturas en Lima variarán entre 22 °C y 28 °C. Los distritos de Santa Clara, Ate y Chosica podrían recibir precipitaciones, mientras que zonas costeras experimentarán lloviznas.Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un incremento de las temperaturas diurnas en Lima y otras regiones del país hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026. El pronóstico forma parte del aviso meteorológico N.º 447, que establece una alerta de nivel rojo para zonas de la costa y la sierra de 17 departamentos.

Además del aumento del calor durante el día, la entidad prevé una mayor radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad cerca del mediodía. En Lima, el panorama también contempla lloviznas persistentes y precipitaciones durante la noche y la madrugada, principalmente entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre.

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Senamhi pronostica temperaturas de hasta 32°C en Lima y otras regiones: conoce los valores por zona

El aviso meteorológico comprende 17 departamentos: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Las temperaturas máximas previstas varían según la ubicación geográfica:

Temperaturas previstas en la costa

  • Costa central (Lima Metropolitana y Callao): máximas de 24 °C a 32 °C.
  • Costa norte: temperaturas de 24 °C a 38 °C.
  • Costa sur: valores máximos de 24 °C a 30 °C.

Temperaturas previstas en la sierra

  • Sierra norte: máximas de 19 °C a 32 °C.
  • Sierra centro: temperaturas de 24 °C a 29 °C.
  • Sierra sur: valores de 19 °C a 28 °C.

Pronóstico para Lima oeste, Lima este y Callao

El Senamhi también detalló las temperaturas mínimas y máximas previstas para los primeros días de noviembre:

  • Lima oeste:
  • Lunes 2: mínima de 22 °C y máxima de 28 °C.
  • Martes 3: mínima de 22 °C y máxima de 26 °C.
  • Miércoles 4: mínima de 22 °C y máxima de 26 °C.
  • Lima este y Callao:
  • Lunes 2: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C.
  • Martes 3: mínima de 21 °C y máxima de 26 °C.
  • Miércoles 4: mínima de 21 °C y máxima de 27 °C.

Asimismo, el aviso contempla ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. La entidad también prevé un incremento de la radiación UV por la escasa nubosidad hacia el mediodía.

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¿En qué distritos de Lima habrá lluvias y lloviznas? Estas son las zonas señaladas

Además de las temperaturas elevadas durante el día, Lima tendrá condiciones para la presencia de lluvias y lloviznas entre el 2 y el 4 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarían principalmente durante la noche y la madrugada.

Distritos de Lima este donde se esperan lluvias

El reporte meteorológico señala tres zonas de Lima este donde podrían registrarse precipitaciones:

  • Santa Clara.
  • Ate.
  • Chosica.

Zonas cercanas al litoral con lloviznas persistentes

En los sectores próximos a la costa, el Senamhi contempla la presencia de lloviznas persistentes en los siguientes distritos:

  • San Miguel.
  • Chorrillos.
  • Villa El Salvador.
  • Villa María del Triunfo.

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