Hasta 32°C de día y llovizna de noche: Senamhi activa alerta roja para Lima y 16 regiones hasta el miércoles 4

Las temperaturas en Lima variarán entre 22 °C y 28 °C. Los distritos de Santa Clara, Ate y Chosica podrían recibir precipitaciones, mientras que zonas costeras experimentarán lloviznas.

Las temperaturas en Lima variarán entre 22 °C y 28 °C. Los distritos de Santa Clara, Ate y Chosica podrían recibir precipitaciones, mientras que zonas costeras experimentarán lloviznas. Foto: Andina/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un incremento de las temperaturas diurnas en Lima y otras regiones del país hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026. El pronóstico forma parte del aviso meteorológico N.º 447, que establece una alerta de nivel rojo para zonas de la costa y la sierra de 17 departamentos.

Además del aumento del calor durante el día, la entidad prevé una mayor radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad cerca del mediodía. En Lima, el panorama también contempla lloviznas persistentes y precipitaciones durante la noche y la madrugada, principalmente entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre.

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Senamhi pronostica temperaturas de hasta 32°C en Lima y otras regiones: conoce los valores por zona

El aviso meteorológico comprende 17 departamentos: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Las temperaturas máximas previstas varían según la ubicación geográfica:

Temperaturas previstas en la costa

Costa central (Lima Metropolitana y Callao): máximas de 24 °C a 32 °C.

máximas de 24 °C a 32 °C. Costa norte: temperaturas de 24 °C a 38 °C.

temperaturas de 24 °C a 38 °C. Costa sur: valores máximos de 24 °C a 30 °C.

Temperaturas previstas en la sierra

Sierra norte: máximas de 19 °C a 32 °C.

máximas de 19 °C a 32 °C. Sierra centro: temperaturas de 24 °C a 29 °C.

temperaturas de 24 °C a 29 °C. Sierra sur: valores de 19 °C a 28 °C.

Pronóstico para Lima oeste, Lima este y Callao

El Senamhi también detalló las temperaturas mínimas y máximas previstas para los primeros días de noviembre:

Lima oeste:

Lunes 2: mínima de 22 °C y máxima de 28 °C.

Martes 3: mínima de 22 °C y máxima de 26 °C.

Miércoles 4: mínima de 22 °C y máxima de 26 °C.

Lima este y Callao:

Lunes 2: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C.

Martes 3: mínima de 21 °C y máxima de 26 °C.

Miércoles 4: mínima de 21 °C y máxima de 27 °C.

Asimismo, el aviso contempla ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. La entidad también prevé un incremento de la radiación UV por la escasa nubosidad hacia el mediodía.

¿En qué distritos de Lima habrá lluvias y lloviznas? Estas son las zonas señaladas

Además de las temperaturas elevadas durante el día, Lima tendrá condiciones para la presencia de lluvias y lloviznas entre el 2 y el 4 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarían principalmente durante la noche y la madrugada.

Distritos de Lima este donde se esperan lluvias

El reporte meteorológico señala tres zonas de Lima este donde podrían registrarse precipitaciones:

Santa Clara.

Ate.

Chosica.

Zonas cercanas al litoral con lloviznas persistentes

En los sectores próximos a la costa, el Senamhi contempla la presencia de lloviznas persistentes en los siguientes distritos: