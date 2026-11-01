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Melissa Paredes enciende la polémica sobre nueva era del Miss Grand Perú con Luciana Fuster y salida de Jessica Newton: "Le arrebató..."

Luciana Fuster asumió la dirección del Miss Grand Perú, decisión que generó rumores en torno a la salida de Jessica Newton. Melissa Paredes, exreina de belleza, se pronunció sobre esta situación.

Para Melissa Paredes, Luciana Fuster le arrebató la dirección del Miss Grand Perú a Jessica Newton.
Para Melissa Paredes, Luciana Fuster le arrebató la dirección del Miss Grand Perú a Jessica Newton.Foto: composición LR/América TV/Instagram
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La llegada de Luciana Fuster a la dirección nacional del Miss Grand Perú continúa generando comentarios dentro de la farándula nacional. Luego de que la modelo asumiera oficialmente el cargo, diversas figuras vinculadas a los concursos de belleza reaccionaron al anuncio, entre ellas Melissa Paredes, quien expresó públicamente su respaldo a la exreina de belleza.

Sin embargo, más allá de las felicitaciones, la conductora lanzó una frase sobre Jessica Newton que rápidamente captó la atención. Sus palabras reavivaron la conversación en torno al cambio de dirección que experimenta la franquicia en el país, una situación que ya fue abordada por la propia empresaria.

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Jessica Newton rompe su silencio sobre su salida del Miss Grand Perú y polémica con Luciana Fuster: "Le envié un audio"

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Melissa Paredes habla sobre Luciana Fuster, Jessica Newton y el Miss Grand Perú

Durante una reciente emisión de su programa ‘Estás en todas’, Melissa Paredes celebró el nuevo paso profesional de la exchica reality y destacó el camino que recorrió desde que obtuvo la corona del certamen internacional. "Luciana Fuster está poderosísima: es la nueva directora del Miss Grand Perú. Me alegró muchísimo esa noticia, claro que sí. Primero fue la Miss Grand International y ahora es la directora", declaró.

Tras escuchar que sus compañeros destacaban el arduo trabajo de Luciana y el cariño que el público mantiene hacia ella aunque ya pasaron tres años desde su triunfo en el MGI 2023, la ex Miss Perú Mundo 2012 añadió. “A nivel internacional y mundial, así que muy bien”.

No obstante, la conversación tomó otro rumbo cuando surgió el nombre de Jessica Newton, quien estuvo al frente de la organización durante más de una década y fue la mentora de Luciana Fuster durante su paso por el Miss Grand Internacional 2023. Fue entonces cuando Melissa dejó una reflexión que generó debate. Al referirse a la transición dentro de la franquicia, señaló: "Yo me pregunto: ¿qué dirá a todo esto Jessica Newton? Le arrebató el Miss Grand, literal; pero, bueno...".

Las declaraciones de la conductora llegan poco antes de que la propia Newton se pronunciara sobre su salida del Miss Grand Perú. La empresaria explicó que la organización le consultó sobre su permanencia en la franquicia durante la última edición del certamen internacional y que ella tomó una decisión. Posteriormente, tras revelarse que Luciana asumiría la dirección, la felicitó a través de un audio y esperó que su nombramiento se hiciera público para poder hablar al respecto.

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