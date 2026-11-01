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Sociedad

Hasta 32 °C en Lima: Senamhi anuncia días más calurosos y advierte aumento de radiación UV hasta el 4 de noviembre

Lima Metropolitana y el Callao tendrán temperaturas de hasta 32 °C, con ráfagas de viento cercanas a 45 km/h. Se recomienda protección ante el aumento de la radiación UV debido a la escasa nubosidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emite un aviso rojo por temperaturas elevadas en 17 departamentos del Perú, que podrían alcanzar hasta los 38 °C.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emite un aviso rojo por temperaturas elevadas en 17 departamentos del Perú, que podrían alcanzar hasta los 38 °C.Foto: composición LR
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El aviso meteorológico n.º 447 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) contempla temperaturas elevadas en 17 departamentos del Perú hasta el miércoles 4 de noviembre. La alerta, de nivel rojo, incluye zonas de la costa y la sierra, donde se esperan máximas que pueden alcanzar los 38 °C.

Dentro de este escenario, Lima Metropolitana y el Callao registrarán temperaturas de hasta 32 °C. El pronóstico también advierte un aumento de la radiación ultravioleta (UV) por la escasa nubosidad durante el mediodía, además de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente por las tardes.

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¿Qué temperaturas se esperan en Lima oeste, Lima este y Callao hasta el 4 de noviembre?

El pronóstico del Senamhi establece diferencias entre los registros previstos para Lima oeste y el sector de Lima este, donde también se incluye al Callao. En la zona oeste, el lunes 2 de noviembre se esperan temperaturas de 22 °C como mínimo y 28 °C como máximo.

Para los dos días siguientes, el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, las temperaturas mínimas en Lima oeste se mantendrían en 22 °C, mientras que los valores máximos descenderían a 26 °C.

En Lima este y el Callao, el panorama presenta otros registros. Para el lunes 2 se pronostican temperaturas entre 20 °C y 28 °C. El martes 3, los valores oscilarían entre 21 °C y 26 °C, mientras que para el miércoles 4 se estiman mínimas de 21 °C y máximas de 27 °C.

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Senamhi advierte altas temperaturas en 17 departamentos por aviso meteorológico de nivel rojo

El aviso meteorológico n.º 447 comprende 17 departamentos del país, ubicados en diferentes sectores de la costa y la sierra. La relación incluye a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

En la costa norte se pronostican las temperaturas más elevadas, con máximas que podrían llegar a 38 °C y mínimas de 24 °C. Para la costa central, donde se encuentran Lima Metropolitana y el Callao, el rango previsto se ubica entre 24 °C y 32 °C. En tanto, la costa sur presentaría valores de entre 24 °C y 30 °C.

Las previsiones también contemplan temperaturas elevadas en las localidades de la sierra. En la zona norte se esperan registros de 19 °C a 32 °C; en la sierra centro, de 24 °C a 29 °C; y en la sierra sur, de 19 °C a 28 °C.

A estas condiciones se suma el pronóstico de vientos con ráfagas próximas a los 45 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. El Senamhi también advierte que la escasa cobertura nubosa prevista hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta durante los días comprendidos en el aviso meteorológico.

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