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Lluvias extremas en Piura activan quebradas y bloquean carretera en Huancabamba: Senamhi alerta por nuevas precipitaciones

Las precipitaciones acumularon 154,3 milímetros en 24 horas en Canchaque e interrumpieron el tránsito en la quebrada Serrán. Senamhi advierte que las lluvias continuarán en el norte y podrían intensificarse hacia diciembre y enero, en el contexto del fenómeno El Niño.

Quebrada Serrán bloquea la vía hacia Huancabamba
Quebrada Serrán bloquea la vía hacia Huancabamba
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Las lluvias de extrema intensidad registradas entre la tarde del miércoles 28 y la mañana del jueves 29 de octubre activaron quebradas en la sierra de Piura y bloquearon el tránsito vehicular en la carretera que conecta la capital regional con Huancabamba. En Canchaque, las precipitaciones alcanzaron los 154,3 milímetros en 24 horas, equivalentes a 154,3 litros de agua por metro cuadrado, según los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) hasta las siete a. m. del jueves.

La crecida de la quebrada Serrán interrumpió el paso de vehículos en el badén ubicado en la vía hacia Canchaque, San Miguel de El Faique y Huancabamba. El incremento del caudal también elevó el riesgo para las viviendas y los cultivos próximos a los cauces, mientras los habitantes de la zona permanecieron en alerta ante la posibilidad de huaicos y desbordes.

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Las precipitaciones estuvieron acompañadas de descargas eléctricas, truenos y relámpagos durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Además de Canchaque, otros puntos de la sierra piurana reportaron acumulados importantes: Huarmaca registró 72 milímetros en una estación y 58,1 milímetros en otra; Hacienda Barrios alcanzó 42,5 milímetros y Chalaco, entre 29,5 y 30,7 milímetros.

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Senamhi prevé lluvias durante noviembre

El ingeniero meteorólogo Yersing Ninanya, del Senamhi, informó que las precipitaciones de fuerte intensidad continuarán de manera localizada hasta, por lo menos, el lunes 2 de noviembre. Luego podría producirse una disminución temporal de tres a cuatro días, aunque las lluvias no desaparecerían por completo.

En declaraciones a TVPerú, Ninanya precisó que la estación de Canchaque registró intensidades de entre 28,1 y 32 milímetros por hora durante los picos de precipitación de la noche del miércoles y la madrugada del jueves. También señaló que la estación de Zarumilla, en Tumbes, acumuló 102 milímetros durante el episodio de lluvias del 27 al 28 de octubre.

El especialista advirtió que las precipitaciones continuarán durante noviembre y podrían intensificarse hacia diciembre y enero, en el contexto de la evolución de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño. Asimismo, Senamhi alertó sobre la posible activación de quebradas en Canchaque, entre ellas El Limón, así como en San Miguel de El Faique y Palambla.

La situación mantiene en riesgo a las poblaciones asentadas cerca de los cauces. En marzo de 2023, un huaico en la quebrada El Limón ocasionó daños y dejó dos personas muertas. Aunque después se construyeron algunos muros y se realizaron labores de limpieza, estas intervenciones no eliminan la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zonas expuestas.

Temperaturas podrían alcanzar los 38 grados

Ninanya también advirtió que las temperaturas máximas en Piura y Tumbes se sitúan entre los 33 y 35 grados Celsius, con posibilidad de alcanzar entre 36 y 38 grados en los próximos días. En Lima, las temperaturas recientes llegaron a entre 28 y 29 grados, mientras que la estación de La Molina registró 30 grados, aproximadamente 10 grados por encima de su valor normal, según el especialista.

El incremento del viento en la costa podría favorecer una mayor humedad en los valles costeros y aumentar la probabilidad de lloviznas, principalmente en la costa central y sur.

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