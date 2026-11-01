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Sociedad

Fiscalía interviene Municipalidad de Huamanga por denuncia de licitación irregular de más de S/4 millones

La denuncia advierte un presunto favorecimiento en la licitación de una obra para mejorar el servicio de educación inicial. El organismo busca determinar responsabilidades por el presunto delito de corrupción de funcionarios.

Intervención de la Fiscalía y PNP en Municipalidad de Huamanga
Intervención de la Fiscalía y PNP en Municipalidad de HuamangaFoto: Fiscalía
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El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Ayacucho intervino las oficinas de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga tras una denuncia por la licitación irregular de una obra.

Según el Ministerio Público, la denuncia advierte un presunto favorecimiento en una licitación del proyecto 'Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en IE 432-94', valorizado en S/4.857.818,32. La alerta apunta a que los funcionarios habrían modificado las bases del concurso.

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Funcionarios habrían modificado bases del concurso

De acuerdo con la denuncia, los integrantes del comité de licitación pública se habrían interesado indebidamente en modificar las bases del concurso. A partir de ello, habrían incorporado requisitos adicionales que restringirían la libre participación de postores, modificaciones que no tendrían un sustento técnico conforme a la normativa de contrataciones.

La investigación está a cargo del fiscal adjunto provincial Yuri Felix Pahuara y contó con la participación de los efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción.

Presunto delito de corrupción de funcionarios

El Ministerio Público informó que está recabando todo el expediente de contratación, los requisitos, la documentación de los postores, entre otros de interés para determinar las responsabilidades ante el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de negociación incompatible.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción y velar por la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos.

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