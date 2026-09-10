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Un distrito de Lima soportó radiación UV extrema el último miércoles: alcanzó índice de 11, según Senamhi

Durante el monitoreo de Senamhi, las mediciones revelaron diferencias significativas entre distritos. San Martín de Porres registró un índice UV de 7, y Ceres, en Ate, alcanzó 8.

Lima reporta altos índices de radiación ultravioleta el miércoles 9 de septiembre de 2026, con Carabayllo liderando con un valor de 11, lo que indica radiación extremadamente alta.
Lima reporta altos índices de radiación ultravioleta el miércoles 9 de septiembre de 2026, con Carabayllo liderando con un valor de 11, lo que indica radiación extremadamente alta. | Foto: Difusión
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Lima registró distintos niveles de radiación ultravioleta durante el miércoles 9 de septiembre de 2026, según los datos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Entre las estaciones de monitoreo ubicadas en la capital, Carabayllo presentó el valor más elevado, con un índice UV de 11, correspondiente a la categoría de radiación extremadamente alta.

Los registros se concentraron durante el periodo comprendido entre las 12:00 y las 14:00 horas y mostraron diferencias entre las zonas evaluadas. Mientras algunos sectores alcanzaron niveles altos y muy altos, otras estaciones reportaron valores moderados, de acuerdo con las mediciones realizadas en Lima Metropolitana.

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Carabayllo registró el nivel más alto de radiación UV en Lima durante el miércoles 9 de septiembre

La estación de Calidad del Aire ubicada en Carabayllo alcanzó un índice UV de 11 durante la jornada del miércoles, el valor más alto reportado entre las zonas mencionadas en el monitoreo. Dentro de la escala utilizada para medir la intensidad de la radiación ultravioleta, esta cifra se ubica en el nivel extremadamente alto.

Según la clasificación del índice UV, los valores menores a 2 corresponden a una intensidad baja. Entre 3 y 5 se consideran moderados, mientras que los registros de 6 y 7 son altos. La categoría muy alta abarca los índices de 8 a 10, y las mediciones de 11 o más ingresan al nivel extremadamente alto.

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Estos fueron los índices de radiación ultravioleta reportados en distintos distritos de Lima

Además de Carabayllo, las estaciones de monitoreo reportaron otros valores durante las horas de mayor radiación. San Martín de Porres registró un índice UV de 7, mientras que Ceres, en Ate, llegó a 8. Ambos resultados se ubicaron en las categorías alta y muy alta, respectivamente.

En otros puntos de Lima, el Campo de Marte, en Jesús María, registró un valor de 3, la misma cifra reportada en Villa María del Triunfo. Por su parte, Pantanos de Villa, en Chorrillos, alcanzó un índice UV de 6. Las mediciones reflejaron variaciones en la intensidad de la radiación ultravioleta entre las diferentes zonas de la capital durante el periodo evaluado.

Ante los niveles muy altos y extremadamente altos, se recomienda reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. Entre las medidas señaladas se encuentra el uso de protector solar, prendas que cubran la piel, sombreros de ala ancha y anteojos con protección frente a los rayos ultravioleta.

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