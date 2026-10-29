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Sociedad

Fenómeno El Niño: lluvias en Piura y Tumbes podrían superar los 100 mm en noviembre, alerta Senamhi

El meteorólogo Javier Chiong destacó que el calentamiento del mar frente a Piura está favoreciendo estas lluvias, que superan los valores habituales para esta época del año.

Lluvias en el norte peruano continuarán
Lluvias en el norte peruano continuaránComposición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las lluvias intensas continuarán en el norte peruano en los primeros días de noviembre y podrían superar los 100 milímetros por episodio en algunas localidades de la costa y sierra. Las precipitaciones podrían afectar principalmente a sectores de las regiones de Tumbes y Piura.

El anuncio se basa en el aviso rojo n.° 445 del organismo, el cual prevé la continuidad de lluvias del 30 de octubre al 1 de noviembre. Según el pronóstico, las precipitaciones que se presenten este periodo serían superiores a los 22 milímetros por día en la costa norte, y generarían acumulados de entre 18 y 22 milímetros diarios en la sierra norte.

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Valores anticipan lluvias extremas

El meteorólogo del Senamhi, Javier Chiong, explicó a la Agencia Andina que los valores recientes ya muestran una tendencia superior de acumulados como consecuencia de las lluvias. Por ejemplo, este jueves 29 de octubre en Canchaque, en la sierra de Piura, las precipitaciones alcanzaron los 154.9 milímetros.

También se registraron lluvias importantes en Huarmaca, Hacienda Valles y Chalaco (Piura), mientras que en Lambayeque, los eventos fueron más ligeros. Sin embargo, a raíz de estos registros, el especialista no descartó que se presenten lluvias de fuerte a extrema intensidad, especialmente en las zonas altas de Tumbes y la sierra de Piura.

¿Por qué se presentan lluvias intensas?

El experto indicó que el calentamiento del mar frente a Piura, donde la temperatura alcanza actualmente los 26 grados Celsius, está favoreciendo la formación de precipitaciones muy superiores a los valores habituales para esta época del año.

Según explicó, en condiciones normales la costa norte registra acumulados promedio de alrededor de 2 milímetros en octubre, 4 milímetros en noviembre y 12 milímetros en diciembre. No obstante, durante este mes se han reportado acumulados de 50 milímetros en algunos puntos y hasta 99 milímetros en El Salto, en Tumbes.

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