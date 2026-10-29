Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

SUTEP acata paro nacional de 24 horas: maestros reclaman pensiones dignas y mayor presupuesto educativo

Docentes paralizan sus labores este jueves y se movilizan en distintas regiones. En Lima, la marcha llegó hasta las inmediaciones del MEF y busca continuar hacia el Congreso; en Trujillo, profesores recorrieron el centro de la ciudad.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) inicia este 29 de octubre un paro nacional de 24 horas, demandando cumplimiento de acuerdos, mayor presupuesto y atención a sus demandas laborales.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) inicia este 29 de octubre un paro nacional de 24 horas, demandando cumplimiento de acuerdos, mayor presupuesto y atención a sus demandas laborales. | La RepúblicaMelissa Landa
Por y
google iconLa República en Google

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) acata este jueves un paro nacional de 24 horas para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el magisterio, mayor presupuesto para Educación y la atención de sus demandas laborales y previsionales.

La jornada de protesta se desarrolla en diferentes regiones del país. En Lima, docentes se movilizaron por el centro de la ciudad y se concentraron en las inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde donde anunciaron que continuarían su recorrido hacia el Congreso de la República. En Trujillo, profesores activos y cesantes llegaron desde distintas provincias de La Libertad y recorrieron las calles del centro de la ciudad.

Video destacado

¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La plataforma del SUTEP contempla, entre otros pedidos, que el Estado destine el 6% del PBI a Educación, la reglamentación de la Ley N.° 32581 sobre pensiones dignas, el pago de deudas pendientes al magisterio y el cumplimiento del convenio colectivo, que incluye demandas remunerativas y otros beneficios laborales.

Puedes ver

Rompieron el récord con más de 1.700 puntos: los jóvenes que alcanzaron la cima en Medicina Humana y cómputo general en San Marcos

lr.pe

En Lima reclaman pensiones dignas para docentes jubilados

Durante la movilización en Lima, una de las docentes entrevistadas por La República cuestionó que los profesores jubilados puedan terminar recibiendo pensiones muy inferiores a las remuneraciones que percibían durante su vida laboral.

“Que uno, cuando nos jubilemos, que la pensión también sea según la escala en la que uno se jubila”, señaló la profesora, quien también reclamó por las condiciones de los colegios y el presupuesto destinado al sector.

La docente contó que lleva 13 años como maestra nombrada y cuestionó que para ascender en la carrera docente se les exija cumplir diversos requisitos y asumir gastos de capacitación. Relató que una maestría puede costar entre S/15.000 y S/20.000.

“Yo tuve una maestría en la Católica, veinte mil soles. Una maestría en la Vallejo, quince mil soles. ¿Y eso quién nos ayuda?”, manifestó a La República.

Otro de los reclamos recogidos en la movilización estuvo relacionado con las condiciones de infraestructura y la falta de recursos en las instituciones educativas. La docente afirmó que, ante las carencias, los propios padres de familia realizan actividades para financiar mejoras en los colegios.

Los manifestantes también cuestionaron la situación de los maestros cesantes y jubilados. Una docente jubilada, entrevistada durante la marcha, señaló que recibe una pensión de alrededor de S/800 mensuales y pidió que se reglamente la norma que establece pensiones dignas para el magisterio.

En Trujillo exigen cumplir convenio colectivo

En Trujillo, alrededor de un centenar de docentes se concentró en la Plaza de Armas y posteriormente recorrió las calles de la ciudad. Según explicó el secretario regional del SUTEP a La República, la protesta fue acordada como parte del paro nacional de 24 horas.

El dirigente señaló que entre los principales pedidos está el incremento del presupuesto educativo, el cumplimiento del convenio colectivo, mayores recursos para infraestructura, alimentación escolar para secundaria, aumento de remuneraciones para docentes y auxiliares en 2027 y la atención de las demandas previsionales del magisterio.

También cuestionó el presupuesto previsto para Educación. Según sostuvo, la cifra de alrededor de S/49.000 millones para el sector no representa un incremento suficiente y planteó que se avance hacia el 6% del PBI establecido como referencia para Educación.

En la movilización participaron docentes de instituciones educativas de Trujillo y delegaciones provenientes de otras provincias de La Libertad.

Minedu declaró improcedente el paro y anunció descuentos

La paralización se realiza pese a que el Ministerio de Educación declaró improcedente la convocatoria mediante la Resolución de Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU.

El sector sostuvo que la medida no cumple los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N.° 28988 y advirtió que las ausencias vinculadas al paro serán consideradas una interrupción ilegal del servicio educativo. Los directores deberán reportar en un plazo de 24 horas al personal que no asista a dictar clases y se aplicará el descuento correspondiente por cada día no laborado.

Pese a esta advertencia, el SUTEP ratificó el paro nacional y mantiene sus demandas frente al Ejecutivo.

Minedu reporta asistencia normal en colegios de Lima

Durante la mañana de este jueves, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Alemán Nakamine, realizó visitas inopinadas a colegios de Lima Metropolitana y señaló que, en los centros educativos recorridos, encontró una asistencia normal de docentes.

“Hasta el momento, en los colegios que nosotros hemos recorrido, hemos encontrado una asistencia normal de profesores”, declaró. El funcionario precisó que también se registraron algunas inasistencias por motivos personales o de salud, pero sostuvo que el servicio educativo se desarrollaba con normalidad en los colegios visitados.

La Defensoría del Pueblo había exhortado previamente al Ejecutivo y al SUTEP a buscar acuerdos sobre las demandas laborales y previsionales del magisterio, entre ellas el cumplimiento del convenio colectivo, el pago de la CTS, la deuda social y la reglamentación de la ley de pensiones dignas.

La movilización continúa durante la jornada del 29 de octubre en distintos puntos del país.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUTEP acata paro nacional de 24 horas: maestros reclaman pensiones dignas y mayor presupuesto educativo

Muere Patrick Stewart, el recordado profesor ‘X’ de 'X-Men', a los 86 años

El primer anillo con sello que muestra al faro de Alejandría descubierto en un puerto antiguo sumergido de Egipto

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 29 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Papa León XIV en Las Palmas: todo lo que debes saber sobre la misa que oficiará el 16 de noviembre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Denuncian constitucionalmente a Rospigliosi por presionar a jueces que inaplicaron leyes de impunidad

Exfuncionarios ligados a Juan José Santiváñez continuan en el Ministerio del Interior bajo conducción de César Astudillo

Diputados de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación retiran sus firmas y se cae interpelación a ministro Chang