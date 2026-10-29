SUTEP acata paro nacional de 24 horas: maestros reclaman pensiones dignas y mayor presupuesto educativo Docentes paralizan sus labores este jueves y se movilizan en distintas regiones. En Lima, la marcha llegó hasta las inmediaciones del MEF y busca continuar hacia el Congreso; en Trujillo, profesores recorrieron el centro de la ciudad.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) inicia este 29 de octubre un paro nacional de 24 horas, demandando cumplimiento de acuerdos, mayor presupuesto y atención a sus demandas laborales. | La República

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) inicia este 29 de octubre un paro nacional de 24 horas, demandando cumplimiento de acuerdos, mayor presupuesto y atención a sus demandas laborales. | La República Melissa Landa

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) acata este jueves un paro nacional de 24 horas para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el magisterio, mayor presupuesto para Educación y la atención de sus demandas laborales y previsionales.

La jornada de protesta se desarrolla en diferentes regiones del país. En Lima, docentes se movilizaron por el centro de la ciudad y se concentraron en las inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde donde anunciaron que continuarían su recorrido hacia el Congreso de la República. En Trujillo, profesores activos y cesantes llegaron desde distintas provincias de La Libertad y recorrieron las calles del centro de la ciudad.

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La plataforma del SUTEP contempla, entre otros pedidos, que el Estado destine el 6% del PBI a Educación, la reglamentación de la Ley N.° 32581 sobre pensiones dignas, el pago de deudas pendientes al magisterio y el cumplimiento del convenio colectivo, que incluye demandas remunerativas y otros beneficios laborales.

En Lima reclaman pensiones dignas para docentes jubilados

Durante la movilización en Lima, una de las docentes entrevistadas por La República cuestionó que los profesores jubilados puedan terminar recibiendo pensiones muy inferiores a las remuneraciones que percibían durante su vida laboral.

“Que uno, cuando nos jubilemos, que la pensión también sea según la escala en la que uno se jubila”, señaló la profesora, quien también reclamó por las condiciones de los colegios y el presupuesto destinado al sector.

La docente contó que lleva 13 años como maestra nombrada y cuestionó que para ascender en la carrera docente se les exija cumplir diversos requisitos y asumir gastos de capacitación. Relató que una maestría puede costar entre S/15.000 y S/20.000.

“Yo tuve una maestría en la Católica, veinte mil soles. Una maestría en la Vallejo, quince mil soles. ¿Y eso quién nos ayuda?”, manifestó a La República.

Otro de los reclamos recogidos en la movilización estuvo relacionado con las condiciones de infraestructura y la falta de recursos en las instituciones educativas. La docente afirmó que, ante las carencias, los propios padres de familia realizan actividades para financiar mejoras en los colegios.

Los manifestantes también cuestionaron la situación de los maestros cesantes y jubilados. Una docente jubilada, entrevistada durante la marcha, señaló que recibe una pensión de alrededor de S/800 mensuales y pidió que se reglamente la norma que establece pensiones dignas para el magisterio.

En Trujillo exigen cumplir convenio colectivo

En Trujillo, alrededor de un centenar de docentes se concentró en la Plaza de Armas y posteriormente recorrió las calles de la ciudad. Según explicó el secretario regional del SUTEP a La República, la protesta fue acordada como parte del paro nacional de 24 horas.

El dirigente señaló que entre los principales pedidos está el incremento del presupuesto educativo, el cumplimiento del convenio colectivo, mayores recursos para infraestructura, alimentación escolar para secundaria, aumento de remuneraciones para docentes y auxiliares en 2027 y la atención de las demandas previsionales del magisterio.

También cuestionó el presupuesto previsto para Educación. Según sostuvo, la cifra de alrededor de S/49.000 millones para el sector no representa un incremento suficiente y planteó que se avance hacia el 6% del PBI establecido como referencia para Educación.

En la movilización participaron docentes de instituciones educativas de Trujillo y delegaciones provenientes de otras provincias de La Libertad.

Minedu declaró improcedente el paro y anunció descuentos

La paralización se realiza pese a que el Ministerio de Educación declaró improcedente la convocatoria mediante la Resolución de Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU.

El sector sostuvo que la medida no cumple los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N.° 28988 y advirtió que las ausencias vinculadas al paro serán consideradas una interrupción ilegal del servicio educativo. Los directores deberán reportar en un plazo de 24 horas al personal que no asista a dictar clases y se aplicará el descuento correspondiente por cada día no laborado.

Pese a esta advertencia, el SUTEP ratificó el paro nacional y mantiene sus demandas frente al Ejecutivo.

Minedu reporta asistencia normal en colegios de Lima

Durante la mañana de este jueves, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Alemán Nakamine, realizó visitas inopinadas a colegios de Lima Metropolitana y señaló que, en los centros educativos recorridos, encontró una asistencia normal de docentes.

“Hasta el momento, en los colegios que nosotros hemos recorrido, hemos encontrado una asistencia normal de profesores”, declaró. El funcionario precisó que también se registraron algunas inasistencias por motivos personales o de salud, pero sostuvo que el servicio educativo se desarrollaba con normalidad en los colegios visitados.

La Defensoría del Pueblo había exhortado previamente al Ejecutivo y al SUTEP a buscar acuerdos sobre las demandas laborales y previsionales del magisterio, entre ellas el cumplimiento del convenio colectivo, el pago de la CTS, la deuda social y la reglamentación de la ley de pensiones dignas.

La movilización continúa durante la jornada del 29 de octubre en distintos puntos del país.