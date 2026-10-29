Parece de ciencia ficción: científicos proponen desplegar un parasol espacial para dismuir la temperatura de la Tierra La construcción tomaría entre 20 y 40 años y dependería de nuevos cohetes capaces de transportar millones de toneladas al espacio.

Una estructura gigante instalada entre la Tierra y el Sol podría ayudar a combatir el calentamiento global. La propuesta, conocida como una sombrilla espacial, busca bloquear o reflejar parte de la radiación solar para reducir hasta 1 °C la temperatura del planeta. Aunque la idea parece sacada de una película de ciencia ficción, un grupo de investigadores ya estudia cómo podría convertirse en una alternativa frente a la crisis climática.

El informe del Planetary Sunshade Institute reúne propuestas de ingenieros y científicos especializados en clima y sistemas espaciales, con aportes de expertos vinculados a agencias como la NASA. La iniciativa también volvió a llamar la atención después de que Elon Musk planteara utilizar satélites para proporcionar sombra a la Tierra y mitigar el calentamiento global.

¿Cómo funcionaría la sombrilla espacial para enfriar la Tierra?

La propuesta consiste en desplegar una enorme estructura en el espacio, ubicada entre nuestro planeta y el Sol, que permita reducir la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre. De esta manera, se buscaría disminuir la temperatura global sin intervenir directamente en la atmósfera.

Sin embargo, construir un sistema de semejante magnitud no sería sencillo. Según el informe, desarrollar una versión práctica podría tomar entre 20 y 40 años, siempre que se produzcan avances importantes en la tecnología de cohetes capaces de transportar millones de toneladas de material al espacio.

Chantal Cappelletti, ingeniera de sistemas espaciales de la Universidad de Nottingham, considera que la reducción de los costos de lanzamiento está cambiando la manera en que los investigadores observan estas propuestas, que antes parecían prácticamente imposibles.

La idea también ha recibido financiación de la Agencia de Investigación e Invención Avanzada del Reino Unido (ARIA), que destinó 56,8 millones de libras a investigaciones sobre geoingeniería solar.

Los riesgos de modificar la radiación solar que recibe el planeta

Pese a su potencial, la propuesta genera preocupación entre algunos especialistas. La geoingeniería solar, que busca enfriar la Tierra mediante la reducción de la luz solar que recibe, podría provocar consecuencias difíciles de anticipar.

Otros métodos estudiados, como liberar partículas en la atmósfera para reflejar la radiación, podrían alterar los patrones meteorológicos y afectar los ecosistemas. En el caso de una sombrilla espacial, también preocupa el impacto ambiental de los numerosos lanzamientos de cohetes necesarios para ponerla en funcionamiento.

Además, sus críticos advierten que concentrar esfuerzos en estas tecnologías podría restar atención a una medida fundamental: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Morgan Goodwin, director ejecutivo del Planetary Sunshade Institute, considera que el agravamiento de la crisis climática podría llevar a la comunidad científica a estudiar estas alternativas con mayor seriedad.