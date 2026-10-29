El papa León XIV tendrá una cita especial durante su paso por Perú. Además del encuentro que sostendrá con miles de fieles, el sumo pontífice llegará hasta Chiclayo (Lambayeque), al norte del país, para visitar la capilla San Óscar Romero, obra que ayudó a reconstruir desde el Vaticano por medio de una recaudación de fondos.

La reconstrucción total del templo, que durante más de tres décadas acogió a cientos de familias católicas, avanzó gracias al apoyo de benefactores estadounidenses cercanos al hoy sumo pontífice, cuando aún ejercía como el cardenal Robert Prevost. Sin embargo, León XIV no dejó de estar al tanto de su avance incluso cuando ya estaba instalado en la Santa Sede.

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Origen de la reconstrucción

En declaraciones a la Agencia Andina, el padre Alonso Serquén Montehermoso, responsable de la comunidad parroquial, contó que notaron la necesidad de intervenir la capilla por el aumento constante del número de fieles y el evidente deterioro de la infraestructura, cuya vida útil ya había sido superada. Se organizaron para restaurarla, pero los recursos eran limitados.

Ante ello, el sacerdote compartió el proyecto con el padre Edgar Rimaycuna Inga, secretario personal del Santo Padre y antiguo integrante de esta comunidad. A través de él, la propuesta llegó a manos de colaboradores cercanos al entonces cardenal Robert Prevost, quien mostró su apoyo para ejecutar la iniciativa y lo ratificó cuando los especialistas señalaron que se debía demoler la antigua estructura para levantar un nuevo templo.

Transparencia fue determinante

Según explicó Serquén, los benefactores extranjeros, quienes son conocidos del papa León XIV, decidieron respaldar el proyecto debido a la confianza que inspiraba el entonces cardenal Prevost, reconocido por su transparencia en la administración de recursos y su permanente preocupación por las comunidades más necesitadas.

Ahora, a menos de dos semanas de la llegada del sumo pontífice al Perú, el recinto religioso ya se encuentra listo para recibirlo. El encuentro se realizará en un acto privado que durará alrededor de una hora y contará con la presencia de familiares de algunos religiosos, feligreses ancianos y enfermos, como parte del retorno de Prevost a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.