Dos asesinatos y un adolescente herido deja noche de ataques armados en Lima y Callao Jesús Cárdenas, de 36 años, fue asesinado en Surquillo, mientras Christopher Cangre Gonzales, de 32, murió tras ser atacado dentro de su vehículo en Villa María del Triunfo. En Ventanilla, un adolescente de 15 años fue baleado.

Tres ataques armados en Lima y Callao dejaron dos muertos y un adolescente herido entre la noche del 28 de octubre y la madrugada del 29. La Policía investiga los móviles de estos homicidios. | RPP

Tres ataques armados en Lima y Callao dejaron dos muertos y un adolescente herido entre la noche del 28 de octubre y la madrugada del 29. La Policía investiga los móviles de estos homicidios. | RPP

Tres ataques con armas de fuego registrados entre la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves dejaron dos personas asesinadas y un adolescente baleado en distintos puntos de Lima y Callao.

Los homicidios ocurrieron en Surquillo y Villa María del Triunfo, mientras que el menor fue atacado en Ventanilla. En los tres casos participaron sujetos que huyeron tras realizar los disparos. La Policía investiga las circunstancias y los móviles de cada hecho.

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Venezolano fue asesinado de más de 15 disparos en Surquillo

Jesús Cárdenas Flores, de 36 años, fue asesinado a balazos cuando se disponía a cerrar el taller mecánico donde trabajaba, ubicado en la cuadra 9 del jirón Domingo Elías, en Surquillo. El ataque ocurrió alrededor de las 9.30 p. m. del miércoles 28 de octubre, cerca de la estación Angamos del Metropolitano.

Según testigos, dos sujetos interceptaron al trabajador y abrieron fuego contra él. Cárdenas intentó escapar corriendo por la vía pública, pero terminó desplomándose debido a la gravedad de las heridas. La víctima era de nacionalidad venezolana y tenía un hijo de 3 años.

En la escena se recogieron casquillos de bala y se reportaron más de 15 disparos. Otras versiones señalan que fueron hasta 20 las detonaciones escuchadas en el lugar. Los atacantes habrían llegado a bordo de un automóvil y una motocicleta y huyeron después del crimen.

La Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil todavía es materia de investigación. Las autoridades también buscan acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Asesinan a hombre dentro de su vehículo en VMT

Horas después, en Villa María del Triunfo, Christopher Anthony Cangre Gonzales, de 32 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 6 de la avenida Salvador Allende.

De acuerdo con información recogida por la Policía y testigos, dos sujetos se acercaron al automóvil y dispararon contra Cangre Gonzales. Los atacantes escaparon corriendo por la calle San Eugenio hasta llegar a la avenida San Antonio, donde otros cómplices los esperaban a bordo de una motocicleta.

Peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala en los exteriores del vehículo. RPP informó que los sujetos habrían efectuado hasta seis disparos contra la víctima, mientras que la versión difundida inicialmente por Panamericana señaló que fueron hasta 13 disparos.

Según sus familiares, Cangre Gonzales se dirigía a un hospital para visitar a su esposa, quien se encontraba delicada de salud. El hombre se habría detenido para esperar a una persona cuando fue sorprendido por los atacantes.

La víctima registraba antecedentes policiales por robo agravado, según información proporcionada por la PNP. Este antecedente es parte de las diligencias y la Policía no descarta que el homicidio corresponda a un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, el móvil aún no ha sido confirmado.

Adolescente de 15 años fue baleado en Ventanilla

En el Callao, un adolescente de 15 años resultó herido luego de ser interceptado por dos sujetos en el asentamiento humano 6 de Agosto, en Ventanilla.

Según información preliminar, el menor caminaba por la vía pública poco después de salir de su vivienda cuando fue atacado. Los agresores le dispararon y escaparon en dirección a la avenida La Playa.

El adolescente recibió impactos de bala en el abdomen y una pierna. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde permanece en observación.

Durante las diligencias, agentes de la Policía encontraron seis casquillos de bala en la zona. Testigos señalaron que el menor habría estado acompañado por otra persona, presuntamente también adolescente, aunque esta versión todavía debe ser corroborada.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de los alrededores para identificar a los responsables. Entre las hipótesis preliminares también se contempla un posible ajuste de cuentas, aunque no existe confirmación oficial sobre el móvil del ataque.

Los tres casos permanecen bajo investigación. La Policía y el Ministerio Público deberán determinar si los ataques estuvieron dirigidos específicamente contra las víctimas y establecer la identidad de los responsables.