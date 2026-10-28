Negligencia del chofer en una curva costó 7 vidas: Indecopi confirma máxima multa de S/2,5 millones a empresa de transportes

El siniestro, ocurrido el 16 de octubre de 2024, dejó siete pasajeros fallecidos y dos heridos, lo que llevó a Indecopi a sancionar a la empresa por incumplir con la seguridad de sus usuarios.

El siniestro, ocurrido el 16 de octubre de 2024, dejó siete pasajeros fallecidos y dos heridos, lo que llevó a Indecopi a sancionar a la empresa por incumplir con la seguridad de sus usuarios. Foto: Indecopi/difusión/Composición LR

La empresa Transportes Turismo Regional El Apurimeño E.I.R.L. deberá pagar una multa de 452,01 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/2.486.055, luego de que el Indecopi ratificara la sanción por un accidente ocurrido en la carretera Abancay-Andahuaylas. El siniestro, registrado el 16 de octubre de 2024, dejó siete pasajeros fallecidos y otros dos heridos.

La decisión fue confirmada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, en segunda y última instancia administrativa. La entidad determinó que la empresa puso en riesgo la seguridad de sus usuarios y no entregó los comprobantes de pago correspondientes al servicio de transporte. La resolución también establece medidas para atender los gastos médicos de los pasajeros que resultaron heridos.

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Indecopi atribuye el accidente fatal a la falta de atención del conductor en una curva

El accidente ocurrió en el kilómetro 659+250 de la carretera Abancay-Andahuaylas. Tras evaluar el caso, la Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que la atención y el cálculo del conductor fueron determinantes en el siniestro, por lo que confirmó que la empresa incumplió el deber de seguridad contemplado en el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

De acuerdo con la evaluación de Indecopi, las condiciones climáticas adversas presentes ese día no impedían considerar una velocidad y una distancia adecuadas para transitar por la curva que se aproximaba. La entidad sostuvo que esas precauciones habrían permitido evitar el accidente que terminó con la vida de 7 pasajeros y dejó a dos personas heridas.

La decisión administrativa se adoptó luego de revisar los hechos vinculados al servicio de transporte. Con este pronunciamiento, quedó ratificada la responsabilidad de la empresa por la infracción al deber de proteger la seguridad y salud de sus pasajeros.

Empresa de transportes deberá pagar S/2,4 millones y cubrir gastos médicos de los heridos

La sanción económica comprende 450 UIT por la infracción relacionada con la seguridad de los pasajeros y otras 2 UIT por no entregar los comprobantes de pago. En conjunto, la multa asciende a 452,01 UIT, monto equivalente a S/2.486.055, según informó el Indecopi.

Además de la sanción monetaria, la empresa deberá asumir o reembolsar los gastos médicos de los pasajeros heridos que no hayan sido cubiertos por el seguro correspondiente. La medida correctiva establece que esta obligación se mantendrá hasta alcanzar la máxima recuperación física posible de los afectados.

El cumplimiento deberá acreditarse ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, instancia que resolvió el procedimiento en primera instancia administrativa. La resolución n.º 3731-2026/SPC-INDECOPI puede consultarse en el buscador de resoluciones de la institución.