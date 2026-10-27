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Intento de feminicidio en San Martín: mujer es atacada frente a su hija y trasladada de emergencia

Delia García fue atacada con un cuchillo por su expareja, Royner Tantaleán Segovia, en San Juan de la Mina Soritor. Testigos reportaron antecedentes de violencia y señalaron que el hombre intentó retomar la relación antes de la agresión.

Investigan el ataque como tentativa de feminicidio
Investigan el ataque como tentativa de feminicidio
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Delia García fue trasladada de emergencia a un hospital de Moyobamba tras sufrir un ataque con cuchillo por parte de su expareja, Royner Tantaleán Segovia, en la región San Martín. La agresión ocurrió en la vía pública, cuando la mujer caminaba junto a la hija de ambos, de cinco años.

El ataque se produjo en el sector de San Juan de la Mina Soritor. Tras conocer lo ocurrido, familiares de García acudieron al lugar, cerca de un río, para auxiliarla antes de su traslado al establecimiento de salud del Ministerio de Salud en Moyobamba, donde recibió atención médica.

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La agresión ocurrió en presencia de la menor, quien forma parte de los cinco hijos que tienen García y Tantaleán Segovia. La Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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Ronderos intervinieron al investigado tras la agresión

Integrantes de las rondas campesinas intervinieron a Royner Tantaleán Segovia poco después del ataque y lo entregaron a la Policía Nacional del Perú. El Ministerio Público investiga al hombre por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio.

Según testimonios recogidos por América Noticias, Delia García se había separado de Tantaleán Segovia meses atrás debido a presuntas agresiones físicas en el domicilio familiar. Los vecinos señalaron que el hombre intentó retomar la relación semanas antes del ataque, pero ella se negó.

La familia de García exige justicia y una sanción conforme a ley. El investigado permanece bajo custodia policial mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

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