Feminicidio en Pachacámac: hombre asesina a su expareja y luego se entrega a la policía

Un nuevo caso de feminicidio ocurrió en Pachacámac. Glenda Vicuña Matías, de 34 años, fue asesinada dentro de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Alto Mirador. Su expareja, Wilber Cóndor Roque, de 40 años, quedó detenido luego de presentarse en la comisaría de José Gálvez y admitir su responsabilidad en el crimen, según información policial y testimonios de los familiares.

El ataque ocurrió cerca del mediodía del viernes 9 de octubre, después de que el hombre trasladara a sus tres hijos al colegio. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos discutieron porque la mujer se negó a retomar la relación. El agresor la atacó con un pelador de papas y dos cuchillos, según fuentes policiales. La necropsia estableció que la víctima murió por lesiones en el cuello y la región cervical.

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Feminicidio ocurrió dentro de la vivienda familiar

Tras el ataque, Cóndor Roque permaneció en el inmueble, donde se habría aseado y cambiado de ropa junto al cuerpo de la víctima. Después, se comunicó con la hermana de Glenda Vicuña para contarle lo sucedido. "Le maté a tu hermana", le dijo, según el testimonio que la familiar brindó a medios de comunicación.

Los familiares señalaron que la pareja se había separado dos años antes. La madre de la víctima sostuvo que su hija decidió terminar la relación debido a conflictos relacionados con presuntos problemas de ludopatía y consumo de alcohol del investigado. También indicó que Glenda era la principal sostén económico de sus tres hijos menores de edad.

Investigado permanece detenido mientras continúan las diligencias

Luego de conocer los hechos, agentes de la comisaría de José Gálvez intervinieron a Cóndor Roque y lo trasladaron a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín, según la información policial difundida. El Ministerio Público coordina las diligencias preliminares, mientras los peritos de Criminalística recabaron evidencias en la vivienda.

La familia de Glenda Vicuña pidió que el investigado no recupere su libertad y exigió justicia. Además, solicitó apoyo para los tres menores de edad, quienes quedaron bajo el cuidado de sus familiares. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.