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Llegó a pesar solo 40 kilos por una grave enfermedad: médicos lo salvaron tras extirparle riñón gigante en compleja cirugía

Heriberto padecía hidronefrosis gigante, una condición que generaba acumulación de orina y estaba complicada por cálculos renales. La operación duró cuatro horas y fue complicada por la adherencia del riñón a vasos sanguíneos.

El equipo médico realizó una lumbotomía, una técnica de cirugía abierta que permite acceder al riñón mediante una incisión en la región lumbar
El equipo médico realizó una lumbotomía, una técnica de cirugía abierta que permite acceder al riñón mediante una incisión en la región lumbarEsSalud
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Un hombre de 55 años que llegó a pesar cerca de 40 kilos debido a intensos dolores abdominales fue sometido a una compleja cirugía en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Los especialistas le extirparon el riñón izquierdo, afectado por una grave infección y una acumulación anormal de orina, y evacuaron aproximadamente cinco litros de material purulento durante una intervención que duró cuatro horas.

El paciente, identificado como Heriberto Paima Salinas, sufrió un progresivo deterioro de su salud durante varios meses. Los dolores le impedían caminar con normalidad y continuar con su trabajo, mientras su peso disminuía de 65 a cerca de 40 kilos.

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Natural de Amazonas y residente en Lima desde hace más de dos décadas, Heriberto encontró una oportunidad para recuperarse tras ser atendido por los especialistas del Servicio de Urología del Hospital Sabogal.

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¿Qué enfermedad afectó al paciente?

Los exámenes médicos detectaron que Heriberto padecía hidronefrosis gigante, una condición que provoca la dilatación anormal del riñón por la acumulación de orina que no puede drenar adecuadamente. En su caso, la obstrucción fue ocasionada por cálculos renales y se complicó con una pionefrosis, una infección grave que genera acumulación de pus en el sistema de drenaje del órgano.

El doctor Víctor Salas, especialista del Servicio de Urología del Hospital Sabogal, explicó que la intervención representaba un desafío por las condiciones en las que se encontraba el riñón. El órgano estaba fuertemente adherido a vasos sanguíneos importantes, lo que elevaba el riesgo de una hemorragia durante la operación.

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Cirugía de cuatro horas permitió retirar el riñón infectado

Ante la complejidad del caso, el equipo médico realizó una lumbotomía, una técnica de cirugía abierta que permite acceder al riñón mediante una incisión en la región lumbar, sin necesidad de manipular los intestinos.

Durante las cuatro horas que duró la intervención, los especialistas retiraron el riñón izquierdo comprometido y evacuaron aproximadamente cinco litros de contenido infectado. El procedimiento permitió tratar la grave afección que había deteriorado progresivamente la salud del paciente.

Según el doctor Salas, Heriberto presentó una evolución favorable después de la cirugía. "Afortunadamente, el proceso de recuperación ha sido rápido y el paciente presenta actualmente una evolución clínica bastante satisfactoria", indicó el especialista.

Paciente espera volver a casa y reencontrarse con su familia

Después de meses de dolor e incertidumbre, Heriberto tiene como principal motivación regresar a casa y reencontrarse con sus hijos y nietas. El paciente expresó su emoción por la posibilidad de retomar su vida cotidiana tras superar esta etapa de su enfermedad.

"Me siento como si tuviera una nueva vida. Estoy feliz de poder regresar a casa y estar nuevamente con mi familia, mis hijos y mis nietas", manifestó. El paciente continúa con una evolución clínica favorable, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo médico.

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