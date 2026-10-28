Jorge Gavidia oficializa su renuncia al Partido del Buen Gobierno ante el JNE

Salida inminente. El senador Jorge Gavidia oficializó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia irrevocable a la afiliación al Partido del Buen Gobierno, organización política por la que ingresó al Congreso de la República para el actual periodo legislativo.

Con esta decisión, Gavidia formalizó su salida del partido liderado por Jorge Nieto. Tras ello, se espera que en las próximas horas el senador presente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno en el Senado.

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El parlamentario anunció su salida días después de votar en discordancia con sus compañeros de bancada durante el debate del proyecto de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos integrantes del Partido del Buen Gobierno que votaron a favor de la iniciativa, mientras que los demás optaron por abstenerse.

En declaraciones posteriores a la prensa, el senador afirmó que su decisión responde a su intención de mantener su libertad personal en el Congreso y evitar perjudicar al partido. Asimismo, señaló que considera que la organización tiene futuro político y expresó su confianza en los jóvenes que la integran.

Carta de renuncia de Jorge Gavidia al PBG.

¿Cuál es el futuro de Jorge Gavidia tras renunciar al Partido del Buen Gobierno?

El senador Jorge Gavidia deberá definir su futuro parlamentario entre dos posibilidades: incorporarse al grupo mixto, que reúne a legisladores sin bancada propia, o sumarse a uno de los grupos parlamentarios existentes. Sin embargo, si elige esta última opción, solo podrá cambiar de bancada una vez durante el periodo parlamentario 2026-2031, de acuerdo con las disposiciones del reglamento del Senado.

El literal e) del artículo 56 establece que los senadores pueden cambiar de grupo parlamentario por única vez durante el periodo legislativo. Para concretar su salida, Gavidia deberá formalizar su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y obtener su aceptación. Asimismo, si se incorpora a otra agrupación durante un nuevo periodo anual de sesiones, quedará impedido de integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

La alternativa de sumarse al grupo mixto también supondría restricciones para el legislador. Según el artículo 60 del reglamento del Senado, los integrantes de este espacio no pueden formar parte de la Mesa Directiva ni de la Junta de Portavoces. A estas limitaciones se suman las desventajas operativas del grupo mixto, que, a diferencia de las demás bancadas, no dispone de oficinas ni de personal propio.