Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
Política

Jorge Gavidia oficializa su renuncia al Partido del Buen Gobierno ante el JNE

El senador anunció que renunciaría a la militancia en el partido liderado por Jorge Nieto tras votar a favor de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en el Pleno del Senado.

Gavidia renunció al PBG | Composición: LR.
Gavidia renunció al PBG | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Salida inminente. El senador Jorge Gavidia oficializó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su renuncia irrevocable a la afiliación al Partido del Buen Gobierno, organización política por la que ingresó al Congreso de la República para el actual periodo legislativo.

Con esta decisión, Gavidia formalizó su salida del partido liderado por Jorge Nieto. Tras ello, se espera que en las próximas horas el senador presente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno en el Senado.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

lr.pe

El parlamentario anunció su salida días después de votar en discordancia con sus compañeros de bancada durante el debate del proyecto de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos integrantes del Partido del Buen Gobierno que votaron a favor de la iniciativa, mientras que los demás optaron por abstenerse.

En declaraciones posteriores a la prensa, el senador afirmó que su decisión responde a su intención de mantener su libertad personal en el Congreso y evitar perjudicar al partido. Asimismo, señaló que considera que la organización tiene futuro político y expresó su confianza en los jóvenes que la integran.

Puedes ver

Keiko Fujimori evalúa sacar a Galarreta de la PCM

lr.pe
Carta de renuncia de Jorge Gavidia al PBG.

Carta de renuncia de Jorge Gavidia al PBG.

¿Cuál es el futuro de Jorge Gavidia tras renunciar al Partido del Buen Gobierno?

El senador Jorge Gavidia deberá definir su futuro parlamentario entre dos posibilidades: incorporarse al grupo mixto, que reúne a legisladores sin bancada propia, o sumarse a uno de los grupos parlamentarios existentes. Sin embargo, si elige esta última opción, solo podrá cambiar de bancada una vez durante el periodo parlamentario 2026-2031, de acuerdo con las disposiciones del reglamento del Senado.

Puedes ver

Caso Pedro Castillo: admiten a trámite recursos de apelación para revocar condena por fallido golpe de Estado

lr.pe

El literal e) del artículo 56 establece que los senadores pueden cambiar de grupo parlamentario por única vez durante el periodo legislativo. Para concretar su salida, Gavidia deberá formalizar su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y obtener su aceptación. Asimismo, si se incorpora a otra agrupación durante un nuevo periodo anual de sesiones, quedará impedido de integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

La alternativa de sumarse al grupo mixto también supondría restricciones para el legislador. Según el artículo 60 del reglamento del Senado, los integrantes de este espacio no pueden formar parte de la Mesa Directiva ni de la Junta de Portavoces. A estas limitaciones se suman las desventajas operativas del grupo mixto, que, a diferencia de las demás bancadas, no dispone de oficinas ni de personal propio.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Gavidia oficializa su renuncia al Partido del Buen Gobierno ante el JNE

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre

Pleno del Senado aprueba el reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional

Política

Pleno del Senado aprueba el reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional

Amazonía: Destruyen 4 narcopistas, pero habrían más de 100 en seis regiones del país

Pleno del Senado debate el reglamento de elección de magistrados del TC este miércoles 28

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Gavidia oficializa su renuncia al Partido del Buen Gobierno ante el JNE

Pleno del Senado aprueba el reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional

Amazonía: Destruyen 4 narcopistas, pero habrían más de 100 en seis regiones del país