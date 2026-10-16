Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Delatan a Keiko: "No es malo ser autoritario" y Acuña se nos va | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Indecopi multa a Civa con S/113.685 por omitir condiciones del servicio de transporte y usar letra muy pequeña en sus boletos

Indecopi determinó que la compañía no proporcionó datos esenciales en sus boletos físicos y virtuales, como condiciones del servicio y cobertura de seguro, vulnerando derechos del consumidor.

Turismo Civa S.A.C. deberá pagar 20,67 UIT, aproximadamente S/ 113.685, por multas tras confirmarse sanciones por incumplimientos en boletos físicos y virtuales, según Indecopi.
Turismo Civa S.A.C. deberá pagar 20,67 UIT, aproximadamente S/ 113.685, por multas tras confirmarse sanciones por incumplimientos en boletos físicos y virtuales, según Indecopi.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

La empresa de transporte Turismo Civa S.A.C. deberá pagar multas por un total de 20,67 UIT, equivalentes a S/ 113.685, luego de que la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmara tres sanciones por incumplimientos en sus boletos físicos y virtuales. La decisión, adoptada mediante la Resolución 2196-2026/SPC-INDECOPI, responde a la falta de información sobre las condiciones generales del servicio, la cobertura del seguro para los bienes transportados en la bodega y el uso de caracteres por debajo del tamaño mínimo establecido.

El pronunciamiento fue emitido en segunda y última instancia administrativa, tras un procedimiento que comenzó con una inspección realizada por la sede del Indecopi en Amazonas en un local de la compañía ubicado en Chachapoyas. Durante la intervención se detectaron las infracciones que dieron origen al caso, evaluado inicialmente por la autoridad de protección al consumidor.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Indecopi advierte que comercios no pueden rechazar billetes de S/200 sin una justificación válida

lr.pe

Indecopi exige que los boletos de Civa detallen las condiciones del servicio y el seguro de equipaje

La Sala determinó que la información contractual debe estar disponible para los pasajeros a través de sus boletos. Por ello, no consideró suficiente que Turismo Civa publicara los términos y condiciones en paneles instalados en sus agencias o en su página web, pues los documentos de transporte también deben incorporar las cláusulas generales de contratación.

La obligación comprende, además, informar sobre la cobertura del seguro aplicable a los bienes trasladados en la bodega de los buses ante eventuales casos de pérdida, sustracción o daño. Como alternativa, los pasajes deben indicar expresamente dónde pueden consultarse esos detalles, de modo que el usuario tenga acceso a las condiciones correspondientes.

Según la resolución, estas omisiones vulneraron el literal b) del numeral 1.1 del artículo 1 y los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, además de las disposiciones sectoriales aplicables al servicio de transporte.

Puedes ver

Medio pasaje universitario: empresas de transporte que no lo respeten podrían recibir multas de hasta S/2.4 millones

lr.pe

Civa deberá corregir el tamaño de letra y acreditar el cumplimiento de las medidas

Otro de los incumplimientos confirmados corresponde a la legibilidad de los boletos. La Sala estableció que Turismo Civa utilizó caracteres de menos de tres milímetros, por debajo del mínimo exigido por la normativa para este tipo de documentos contractuales. Esta conducta contravino el literal d) del artículo 47 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Turismo Civa deberá demostrar que cumplió estas disposiciones ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en San Martín, responsable de analizar el procedimiento en primera instancia.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Civa con S/113.685 por omitir condiciones del servicio de transporte y usar letra muy pequeña en sus boletos

Halloween y Día de la Canción Criolla: pymes esperan elevar sus ventas hasta 12% en octubre

Ministro Rafael Belaúnde propone que las FF.AA apoyen en lucha contra el crimen: "La Policía ha sido rebasada”

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Papa León XIV reaparece tras ser operado de cáncer de pulmón: concelebró una misa en su habitación del hospital Gemelli

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Rafael Belaúnde propone que las FF.AA apoyen en lucha contra el crimen: "La Policía ha sido rebasada”

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño