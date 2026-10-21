Minsa ingresa a comisión frente a El Niño 70 días después de su creación: CMP exige acciones concretas

El Ministerio de Salud (Minsa) fue incorporado a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, 70 días después de que el Gobierno constituyera este grupo encargado de coordinar las decisiones estratégicas frente a las emergencias que podrían afectar al país durante el periodo 2026-2027. La medida llega en medio de un escenario sanitario preocupante, marcado por el incremento de enfermedades infecciosas y la exposición de miles de establecimientos de salud a posibles inundaciones.

La inclusión fue oficializada este miércoles 21 de octubre mediante la Resolución Suprema N.° 299-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma modifica la composición original de la comisión, establecida el 12 de agosto, e incluye a los titulares de los ministerios de Salud y de Transportes y Comunicaciones. Hasta entonces, ambos sectores no formaban parte permanente de este espacio de coordinación nacional.

Video destacado FUJIMORISMO RECHAZA REFORMA POLICIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Colegio Médico exige medidas concretas

Para el decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Antonio Riega, la decisión representa un avance luego de los cuestionamientos de su institución por la ausencia del sector Salud. Sin embargo, advirtió que esta incorporación debe traducirse rápidamente en medidas que permitan proteger a la población ante las consecuencias del fenómeno climático.

“Desde el Colegio Médico estamos satisfechos de haber contribuido a lograr que la salud de millones de peruanos ocupe el lugar que le corresponde en la respuesta nacional y que sea incorporada en las decisiones nacionales frente al Fenómeno El Niño. Ahora, el desafío es convertir esta decisión en acciones concretas”, sostuvo en declaraciones a La República.

Fortalecer la capacidad de respuesta

El representante del gremio médico alertó que el país enfrenta un panorama complejo debido a las enfermedades que pueden agravarse durante las lluvias intensas y las inundaciones. Recordó que actualmente el país registra más de 71.000 casos de dengue, un aumento del 85,5% de casos de leptospirosis, y más de 4.000 establecimientos de salud expuestos en distritos de muy alto riesgo de inundación.

Frente a este escenario, consideró indispensable reforzar la capacidad operativa del Minsa mediante la contratación y distribución de personal médico, el abastecimiento de medicamentos, la adecuación de establecimientos y la implementación de unidades de vigilancia clínica para pacientes con dengue. También planteó aprovechar mecanismos de inversión, como Obras por Impuestos, para acelerar mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios sanitarios, mediante una articulación entre las instituciones públicas y el sector privado.

Afectación se expande a pacientes crónicos

Las regiones de la costa norte concentran especial preocupación por su exposición a lluvias intensas, inundaciones y episodios de calor que pueden favorecer la propagación de enfermedades. El decano explicó que, después de las precipitaciones, pueden aumentar los casos de dengue, leptospirosis y otras enfermedades infecciosas, además de las enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias.

Sin embargo, precisó que las consecuencias sanitarias del Fenómeno El Niño no se limitan a los nuevos contagios. También existe el riesgo de que miles de personas con enfermedades crónicas —como quienes padecen diabetes, hipertensión y males oncológicos— pierdan acceso a sus tratamientos debido a las dificultades para trasladarse o la interrupción de los servicios médicos.

Propone centros de salud itinerantes

Ante ello, sostuvo que el Gobierno debe identificar las zonas donde los establecimientos de salud podrían quedar inoperativos para preparar una respuesta. “El Estado requiere identificar cuáles son territorios donde los establecimientos de salud pueden quedar inactivos por lluvias e inundaciones, y generar alternativas para dar continuidad a los servicios”, indicó.

Una de las posibilidades es habilitar centros de salud itinerantes o espacios de atención temporal en localidades cercanas a las zonas afectadas. Estos servicios permitirían mantener una capacidad mínima de respuesta mientras se recupera la infraestructura dañada.

Preparan médicos y piden articulación

Pedro Antonio Riega recalcó que El Niño podría generar daños graves en la salud de la población y pidió articular esfuerzos para afrontarlo. “La emergencia que viene es sumamente grave, puede llegar a tener repercusiones muy dañinas sobre la población y, por lo tanto, lo que nos toca a todos los actores vinculados a la salud es sumar esfuerzos, siempre con independencia, señalando aspectos positivos y los que requieren reorientación”, anotó.

Desde el CMP, indicó que impulsan capacitaciones a médicos frente a esta especial coyuntura, a fin de prepararlos para futuras convocatorias en el sector y que puedan responder de forma adecuada en la atención de la población que lo necesite. “Nuestra mayor preocupación hoy es que, con la suma de esfuerzos de actores y del liderazgo del Minsa, podamos proteger a la población frente a las enfermedades y salvar vidas”, finalizó.