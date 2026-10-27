“No hay medicamentos”: pacientes increpan a presidenta de EsSalud durante visita a hospital de Piura Asegurados reclamaron a Zulema Tomás por la falta de medicamentos, camas y atención médica durante su visita al Hospital Jorge Reátegui. Un trabajador también le advirtió que el único tomógrafo para Piura y Tumbes estaba malogrado.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás González, enfrentó los reclamos de pacientes y trabajadores durante una visita de supervisión al Hospital Jorge Reátegui, en Piura. Los asegurados le exigieron respuestas por la falta de medicamentos, personal médico y equipos para atender a quienes acuden al establecimiento.

Una mujer la increpó entre lágrimas y le contó que su tía sufrió un infarto la semana anterior, pero no encontró una cama disponible en el hospital. "No hay medicamentos. A mi tía le ha dado un infarto la semana pasada y no había ni una cama en ese hospital", le reclamó.

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La paciente también cuestionó las condiciones de atención y acusó al personal médico de ausentarse mientras los enfermos afrontan dificultades para recibir asistencia. "No sé por qué hacen sufrir tanto a los pacientes. Todos los días hay un montón de muertes y por negligencia. Los médicos brillan por su ausencia, no hay medicina. No hay nada, absolutamente nada", expresó indignada.

El reclamo no provino solo de los asegurados. Un trabajador del establecimiento también se dirigió directamente a Tomás para advertirle sobre la falta de equipos de diagnóstico. "Un solo tomógrafo para todo Piura y Tumbes y ya se ha malogrado. Yo soy un trabajador de acá, doctora", manifestó.

EsSalud reconoce brechas en el abastecimiento

Frente a las denuncias por las carencias en la atención, la presidenta ejecutiva sostuvo que el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos registra avances, aunque reconoció que todavía existen brechas en la institución.

Tomás informó que, en aproximadamente un mes y medio, la disponibilidad de dispositivos médicos pasó del 56% al 72%, mientras que la de medicamentos aumentó del 78% al 82%. En Piura, precisó, el abastecimiento de medicamentos alcanza el 90%.

Sin embargo, reconoció que algunos productos no están disponibles en el mercado nacional y requieren compras internacionales. También señaló que EsSalud busca fortalecer las adquisiciones centralizadas y mejorar la capacidad de sus redes para responder a las necesidades de los pacientes.

La funcionaria admitió, además, que la institución enfrenta una brecha de recursos humanos. No obstante, la información proporcionada no precisa si respondió directamente a los reclamos formulados durante el recorrido por el Hospital Jorge Reátegui.

Preparan hospitales ante las lluvias y el dengue

Tomás señaló que EsSalud coordina con la Red Piura y los directores médicos la preparación de planes de contingencia ante el fenómeno El Niñoy el incremento de las lluvias.

Las medidas incluyen el abastecimiento de medicamentos e insumos para atender enfermedades como el dengue, la leptospirosis, los golpes de calor y los cuadros diarreicos y respiratorios. También mencionó coordinaciones con establecimientos de salud de Sullana y Chulucanas, así como el despliegue de especialistas del Hospital Perú, un hospital de campaña de EsSalud.

La presidenta ejecutiva informó que la institución ha atendido más de 1.900 casos de dengue y pidió a los padres de familia que vacunen a sus hijos. Asimismo, advirtió que haber contraído la enfermedad anteriormente no garantiza protección frente a una nueva infección.