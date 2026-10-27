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“No hay medicamentos”: pacientes increpan a presidenta de EsSalud durante visita a hospital de Piura

Asegurados reclamaron a Zulema Tomás por la falta de medicamentos, camas y atención médica durante su visita al Hospital Jorge Reátegui. Un trabajador también le advirtió que el único tomógrafo para Piura y Tumbes estaba malogrado.

Pacientes denuncian falta de atención médica en EsSalud en Piura
Pacientes denuncian falta de atención médica en EsSalud en Piura
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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás González, enfrentó los reclamos de pacientes y trabajadores durante una visita de supervisión al Hospital Jorge Reátegui, en Piura. Los asegurados le exigieron respuestas por la falta de medicamentos, personal médico y equipos para atender a quienes acuden al establecimiento.

Una mujer la increpó entre lágrimas y le contó que su tía sufrió un infarto la semana anterior, pero no encontró una cama disponible en el hospital. "No hay medicamentos. A mi tía le ha dado un infarto la semana pasada y no había ni una cama en ese hospital", le reclamó.

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La paciente también cuestionó las condiciones de atención y acusó al personal médico de ausentarse mientras los enfermos afrontan dificultades para recibir asistencia. "No sé por qué hacen sufrir tanto a los pacientes. Todos los días hay un montón de muertes y por negligencia. Los médicos brillan por su ausencia, no hay medicina. No hay nada, absolutamente nada", expresó indignada.

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El reclamo no provino solo de los asegurados. Un trabajador del establecimiento también se dirigió directamente a Tomás para advertirle sobre la falta de equipos de diagnóstico. "Un solo tomógrafo para todo Piura y Tumbes y ya se ha malogrado. Yo soy un trabajador de acá, doctora", manifestó.

EsSalud reconoce brechas en el abastecimiento

Frente a las denuncias por las carencias en la atención, la presidenta ejecutiva sostuvo que el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos registra avances, aunque reconoció que todavía existen brechas en la institución.

Tomás informó que, en aproximadamente un mes y medio, la disponibilidad de dispositivos médicos pasó del 56% al 72%, mientras que la de medicamentos aumentó del 78% al 82%. En Piura, precisó, el abastecimiento de medicamentos alcanza el 90%.

Sin embargo, reconoció que algunos productos no están disponibles en el mercado nacional y requieren compras internacionales. También señaló que EsSalud busca fortalecer las adquisiciones centralizadas y mejorar la capacidad de sus redes para responder a las necesidades de los pacientes.

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La funcionaria admitió, además, que la institución enfrenta una brecha de recursos humanos. No obstante, la información proporcionada no precisa si respondió directamente a los reclamos formulados durante el recorrido por el Hospital Jorge Reátegui.

Preparan hospitales ante las lluvias y el dengue

Tomás señaló que EsSalud coordina con la Red Piura y los directores médicos la preparación de planes de contingencia ante el fenómeno El Niñoy el incremento de las lluvias.

Las medidas incluyen el abastecimiento de medicamentos e insumos para atender enfermedades como el dengue, la leptospirosis, los golpes de calor y los cuadros diarreicos y respiratorios. También mencionó coordinaciones con establecimientos de salud de Sullana y Chulucanas, así como el despliegue de especialistas del Hospital Perú, un hospital de campaña de EsSalud.

La presidenta ejecutiva informó que la institución ha atendido más de 1.900 casos de dengue y pidió a los padres de familia que vacunen a sus hijos. Asimismo, advirtió que haber contraído la enfermedad anteriormente no garantiza protección frente a una nueva infección.

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