Minsa actualiza lista de medicamentos para VIH y hepatitis B y C tras tres años: ¿qué opciones incluye?

Ampliación de opciones terapéuticas: Minsa actualiza lista de medicamentos para VIH y hepatitis B y C

Ampliación de opciones terapéuticas: Minsa actualiza lista de medicamentos para VIH y hepatitis B y C Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó ocho productos farmacéuticos para el tratamiento de personas con VIH y hepatitis virales crónicas B y C, con nuevas alternativas para niños, adultos y gestantes. La actualización busca facilitar la adquisición de estos medicamentos y adecuar las normas de uso a las recomendaciones internacionales.

La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial n.° 929-2026/MINSA, que actualiza la lista complementaria al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) para el Sector Salud. Esta lista no se actualizaba desde 2023.

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¿Qué medicamentos se incorporaron para tratar el VIH?

Una de las principales incorporaciones es la combinación de abacavir/lamivudina/dolutegravir en comprimidos dispersables, una presentación que puede disolverse en agua para facilitar su administración. La formulación reúne tres medicamentos en una sola toma diaria y busca simplificar el tratamiento de aproximadamente 500 niños con VIH en el país, así como favorecer su continuidad.

Para los adultos, la lista incluye tenofovir alafenamida/emtricitabina, destinado a pacientes con VIH que presentan problemas renales o de mineralización de los huesos. También incorpora darunavir/ritonavir para quienes no responden adecuadamente al tratamiento antirretroviral de primera línea. Se estima que más de 4.000 adultos con VIH se beneficiarán con estas alternativas.

La actualización también amplía el uso de la combinación tenofovir/emtricitabina/dolutegravir para gestantes con VIH.

Opciones para pacientes con hepatitis B y C

Para las personas con hepatitis crónica B, el Minsa incorporó tenofovir alafenamida, con el que espera beneficiar a más de 500 pacientes.

En el caso de la hepatitis crónica C, la lista incluye la combinación de sofosbuvir/daclatasvir, destinada a más de 300 personas.

Los nuevos medicamentos podrán prescribirse en establecimientos del primer nivel de atención que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente.

La incorporación de estos productos estuvo a cargo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), mediante la dirección responsable de VIH y hepatitis, ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

El Minsa señala que garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en todas las regiones del país.