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Madre fue a dar a luz a gemelas, pero solo le entregaron a una bebé: “Quiero que aparezca mi hija”

Pese a que las ecografías confirmaban el embarazo de gemelas, el personal del hospital Carrión solo le entregó una bebé tras la cesárea. El nosocomio aseguró que actuó en apego estricto a sus guías y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

Denuncia contra el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
Denuncia contra el Hospital Nacional Daniel Alcides CarriónFoto: Latina Noticias
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Una grave denuncia involucra al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Familiares de María Sicha alertaron que la mujer ingresó al nosocomio para dar a luz a gemelas, pero tras ser sometida a una cesárea, el personal médico le confirmó que solo dio a luz a una niña. La familia no comprende cómo una de las gemelas habría desaparecido y exige investigar el caso.

Según los allegados de la agraviada, Sicha ingresó al hospital Carrión para dar a luz a gemelas, de acuerdo con las ecografías que previamente se había realizado en el centro de salud de Gambetta. Sin embargo, luego de ser intervenida, solo le entregaron a una de las recién nacidas, lo que encendió la preocupación de la familia, que ahora exige esclarecer lo ocurrido.

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Familia denuncia falta de transparencia

Elizabeth Sicha, hermana de la gestante, denunció que el personal médico no habría sido transparente al proporcionarles información tras la cesárea. Según señaló a Latina Noticias, luego de comunicarles que María solo dio a luz a una bebé, el hospital les dijo que la situación sería aclarada a través de un informe médico, pero nunca se lo entregaron.

Recién al día siguiente de la intervención y tras varias horas de insistencia, Elizabeth aseguró que el jefe de ginecología se comunicó para intentar dar una explicación de lo ocurrido. "El jefe de ginecología nos ha dicho que (es posible que) el colega se haya confundido que haya dos fetos, se haya confundido a la hora de la cesárea. Es algo ilógico, si ha ingresado que está latiendo, ellos sabían que había dos bebés", dijo.

Autoridades intervienen tras denuncia

Ante esta situación, la familia presentó una denuncia en la comisaría del sector y agentes de la Policía Nacional (PNP) acudieron al hospital. En el establecimiento también se hizo presente personal de la Defensoría del Pueblo y del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa, a cargo de la fiscal Brenda Cruz, para realizar las diligencias respectivas.

El esposo de la agraviada, Gabriel Condori, expresó su indignación por lo ocurrido y pidió que se esclarezcan los hechos para conocer qué ocurrió con una de las gemelas. "Yo quiero justicia, que aparezca mi hija viva o muerta, pero hasta que no aparezca no voy a salir de acá", señaló.

Hospital Carrión se pronuncia

Tras la denuncia pública, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión emitió un comunicado en el que señala que los expedientes clínicos, registros de ingresos, actas de nacimiento y bitácoras de enfermería se encuentran debidamente resguardados. "De manera preliminar, los folios y bitácoras asistenciales muestran apego estricto a las guías de atención materno-infantil vigentes", afirma.

El nosocomio expresó su compromiso con la transparencia y su total disposición de colaborar con los órganos de justicia y las autoridades competentes, facilitando de manera oportuna toda la documentación e información técnica que sea formalmente requerida para el esclarecimiento de los hechos.

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