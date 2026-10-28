Descuento de hasta 90% en papeletas vence el 23 de noviembre: el aviso del SAT para evitar embargos en Lima Hasta ahora, solo el 12% de las multas incluidas en esta medida han sido aprovechadas. Las deudas pueden originar embargos y retenciones de vehículos.

Los conductores de Lima tienen hasta el 23 de noviembre para acceder a una reducción del 90% en ciertas multas de tránsito, según el Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC.

Los conductores de Lima tienen hasta el 23 de noviembre para acceder a una reducción del 90% en ciertas multas de tránsito, según el Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC. Foto: Andina/Composición LR

Los conductores de Lima tienen hasta el 23 de noviembre para acogerse a una reducción excepcional del 90% en determinadas multas de tránsito. El beneficio fue establecido mediante el Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC y la Ordenanza Municipal N.º 2849-2026-MML, y busca facilitar la regularización de las deudas pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la capital.

Pese a la rebaja disponible, solo el 12% de las papeletas comprendidas en esta medida se había acogido al descuento hasta la fecha del anuncio. Wilfredo Calderón, vocero del SAT de Lima, señaló que la campaña también contempla obligaciones que se encuentran en cobranza coactiva o que han sido impugnadas. La entidad recordó que mantener deudas pendientes puede dar lugar a medidas cautelares, entre ellas el embargo de bienes o la retención de vehículos.

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Descuento del 90% en papeletas: qué multas incluye y cuáles quedan excluidas

La reducción permite disminuir el monto de las sanciones de tránsito que cumplen las condiciones del régimen excepcional. Entre los casos contemplados se encuentran las deudas que siguen en trámite y aquellas que ya ingresaron a la etapa de ejecución coactiva. Por ello, el beneficio no está limitado únicamente a las multas que todavía no han pasado a un procedimiento de cobranza.

Sin embargo, no todas las infracciones pueden acceder a esta rebaja. El SAT precisó que quedan fuera las faltas calificadas como muy graves identificadas con los códigos M1, M2, M3, M4, M20C, M27, M28, M37, M38 y M39 del Reglamento Nacional de Tránsito. El plazo para aprovechar la reducción termina el 23 de noviembre, por lo que las condiciones de cada deuda son determinantes para establecer si corresponde aplicar el descuento.

¿Cómo pagar las papeletas con descuento antes del 23 de noviembre en Lima?

El SAT de Lima habilitó distintos canales para que los ciudadanos consulten y cancelen las multas que pueden acogerse al beneficio. Una de las alternativas es ingresar al portal institucional www.gob.pe/satlima y seleccionar la opción de pagos en línea.

También es posible realizar el trámite mediante bancos, agentes autorizados y billeteras digitales. Quienes prefieran la atención presencial pueden acudir a la red de agencias del Servicio de Administración Tributaria de Lima para gestionar el pago correspondiente.