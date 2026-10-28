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En 1963, lanzaron 480 millones de agujas de cobre al espacio para crear un anillo artificial alrededor de la Tierra y mejorar las comunicaciones por radio

Este ambicioso proyecto buscaba crear un reflector artificial alrededor de la Tierra, situado a 3.600 kilómetros de altura. Sin embargo, su éxito fue limitado ante el avance de nuevas tecnologías.

El Proyecto West Ford, lanzado durante la Guerra Fría por EE. UU., buscaba solucionar problemas de comunicación dispersando 480 millones de agujas de cobre en órbita terrestre.
El Proyecto West Ford, lanzado durante la Guerra Fría por EE. UU., buscaba solucionar problemas de comunicación dispersando 480 millones de agujas de cobre en órbita terrestre. | Foto: Magnific
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En plena Guerra Fría, Estados Unidos puso en marcha un experimento espacial que buscaba resolver uno de los grandes desafíos tecnológicos de la época: las dificultades en las comunicaciones internacionales por radio. Para ello, recurrió a una solución tan inusual como ambiciosa.

La iniciativa, conocida como Proyecto West Ford, consistió en dispersar cientos de millones de diminutas agujas de cobre alrededor de la Tierra. El objetivo era construir un reflector artificial capaz de facilitar la transmisión de señales entre puntos distantes del planeta.

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El Proyecto West Ford buscaba crear un anillo artificial alrededor de la Tierra

En 1963, la Fuerza Aérea de Estados Unidos impulsó el lanzamiento de aproximadamente 480 millones de agujas de cobre a la órbita terrestre. El material debía formar una especie de cinturón metálico situado a unos 3.600 kilómetros de altura.

La idea era aprovechar estas pequeñas piezas como un reflector de ondas de radio para mejorar las comunicaciones de larga distancia. En aquel momento, las transmisiones podían verse afectadas por diferentes interferencias, incluidas las asociadas a la actividad solar, lo que dificultaba mantener conexiones estables.

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¿Qué pasó con los millones de agujas de cobre que lanzaron al espacio?

El proyecto fue un intento de desarrollar una alternativa tecnológica para las comunicaciones internacionales antes de que los satélites de telecomunicaciones se consolidaran. Sin embargo, el sistema no llegó a convertirse en la solución principal, debido a los avances de otras tecnologías de transmisión.

Con el paso del tiempo, las agujas se dispersaron y parte del material dejó de permanecer en su configuración original. Todavía existirían agrupaciones de estos restos en órbita, aunque la cantidad y su estado actual requieren una verificación independiente para establecer con precisión cuánto material continúa alrededor de la Tierra.

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