Mindef presenta el “Papacóptero FAP” que trasladará al Papa León XIV durante su visita al Perú

A dos semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea, presentó el Papacóptero FAP, un helicóptero Mi17 que trasladará a su santidad durante su desplazamiento por el territorio peruano, programado del 11 al 16 de noviembre.

A la aeronave, se suman otros tres helicópteros Mi17, que pueden trasladar hasta 24 personas cada uno y hasta cuatro toneladas de peso. Este tipo de transporte goza de una autonomía de vuelo de hasta 3,5 horas y pueden volar tanto de día como de noche con el empleo de visores nocturnos.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

También se contará con dos helicópteros medianos Bell 212 y Bell 412, con capacidad para realizar evacuaciones aeromédicas y trasladar pacientes en camilla hasta hospitales o clínicas con helipuertos. Además de la tripulación, dichas aeronaves tendrán paramédicos y médicos aeronáuticos.

Asimismo, se dispondrá del avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado y presurizado para trasladar pacientes críticos en camilla o incubadora.

PUEDES VER: Visita del Papa a Perú: Gobierno crea comandos especiales para garantizar la seguridad de León XIV

Las aeronaves dispuestas para el viaje del sumo pontífice en el Perú se encuentran en condiciones óptimas, tras pasar por un riguroso proceso de acondicionamiento y revisiones técnicas y mecánicas.

Así, ante alguna urgencia que requiera una evacuación médica, la Fuerza Aérea del Perú está en condiciones de responder ante la emergencia.

Hasta el momento, se tiene previsto que el santo padre y su comitiva se trasladen a bordo de los helicópteros Mi17 en su ruta a Chiclayo-Santa Cruz de Succhabamba (sierra de Cajamarca) y Santa Cruz de Succhabamba-Chiclayo. Adicionalmente, estas aeronaves facilitarán sus desplazamientos internos en Lima y Cusco.

Finalmente, para la santa misa del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, se contará con los helicópteros Bell 212 y Bell 412, listos para atender cualquier emergencia asociada al santo padre, su comitiva o los asistentes al acto litúrgico.